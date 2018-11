Independiente perdió en Madryn y sigue en rojo

El único gol del partido llegó cuando faltaban seis minutos para finalizar la etapa inicial. Tras recuperar la pelota en tres cuartos de cancha, Deportivo Madryn salió de contra y en tres toques llegó al área del arquero Emmanuel Pontet. Mariano Mc Coubrey se sacó de encima a los dos centrales del Rojo, César Medina y Carlos López Quinteros, y convirtió el 1 a 0, resultado que Independiente no pudo revertir y que término siendo definitivo.

“Fuimos superados, hay que ser sinceros. Futbolísticamente ellos jugaron mejor, tuvimos algunas jugadas a favor, pero manejaron el partido”.Sebastián Jeldres. Delantero de Independiente a AM Cumbre

Sin claridad

El Rojo, que venía de empatar los últimos cinco partidos y que apenas ganó un solo duelo en esta temporada, no tuvo claridad con la pelota en los pies. No pudo manejar la ansiedad y las pocas jugadas que logró no tuvieron contundencia. Además, sufrió los contraataques del conjunto local, que con el resultado a favor jugó más tranquilo.

En el complemento salió en busca del empate, pero no logró precisión en la definición de sus delanteros. El conjunto dirigido por Trotta obtuvo un mayor orden en el complemento, lo que le permitió incomodar a un rival que se había replegado.

El conjunto dirigido por Luis Murúa acumula 16 puntos en 10 partidos y escala posiciones pensando en la clasificación.

Luego del partido, varios jugadores de Independiente coincidieron en la mala actuación del árbitro Sebastián Mastrangelo y aseguraron que inclinó la cancha a favor del conjunto local.

Con la pólvora mojada

El Rojo neuquino convirtió 9 goles en las 13 presentaciones del Federal A. La poca efectividad preocupa, ya que apenas logró una victoria en lo que va del certamen y nunca pudo ganar de visitante. Además, el conjunto dirigido por Trotta no logra convertir más de dos goles por partido.

Roca salió de la zona de descenso, Independiente y Cipo no levantan

El Rojo no sumó en su visita a Puerto Madryn y fue desterrado por Deportivo Roca, que el domingo le había ganado 2 a 0 a Villa Mitre de local. Ahora, la zona sur del Federal A tiene a dos equipos en zona de descenso directo: Independiente (10 puntos) y Cipolletti (9).

Ayer, en el cruce postergado del domingo, Sol de Mayo, el debutante en la categoría, volvió a dar una muestra de personalidad al vencer de visitante a Sansinena, por la mínima, en General Cerri. El equipo de la capital rionegrina está segundo en la tabla de posiciones, a un punto de Alvarado de Mar del Plata, que tuvo libre.

A cuatro fechas del cierre de la fase regular, los cuatro equipos que están clasificando a la zona campeonato son Alvarado, Sol de Mayo, Villa Mitre y Deportivo Madryn.

En la próxima fecha, la 14ª, Independiente recibirá a Sansinena y Cipolletti a Deportivo Madryn. En tanto, Villa Mitre enfrentará a Ferro de Pico y Alvarado a Roca.