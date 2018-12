La rebaja de la nafta quedó corta para frenar la bronca

Con los números sobre la mesa, el playero contó que muchas personas compartieron su “bronca” frente a lo exiguo de la rebaja altamente promocionada.

“Parece un chiste”, “Nos están tomando el pelo”, “Hace falta que baje de verdad”, fueron algunas de las expresiones que lanzaron los consumidores que cargaron nafta con los precios nuevos. Más enojo hubo entre los usuarios de gasoil, que aumentó de precio.

14 aumentos del precio de los combustibles se contaron desde principio de año en el país.

Ángel, un cliente consultado en la playa de una estación, consignó: “La rebaja no es muy agradable que digamos, porque durante todo este tiempo la nafta subió muchísimo y este porcentaje ínfimo que baja no modifica el bolsillo de los que cargamos todos los días”.

“No sabía nada de la baja del combustible. No lo esperaba, en este país nunca esperás que baje algo, siempre que suba. Es bajo, pero peor es nada”, dijo Juan Martínez, vecino de Villa Farrel.

Aunque algunos de los vecinos recibieron con buenos ojos la baja de precio, a la hora de pagar fue muy poca la diferencia.

Eso le pasó a Gustavo, quien aseguró que no notó los retoques en los costos de la nafta. “El precio es el mismo, no sé qué es lo que bajó. No se nota la baja que hubo, es lo que hay y es lo que tenemos que afrontar”, asumió el cliente, vecino del barrio Mariano Moreno.

“La gente está enojada porque parece que le toman el pelo, los aumentos son de a 60 centavos y cuando bajan el precio lo hacen de a 10 centavos. Los clientes se enojan más cuando bajan la nafta que cuando la suben”, aseguró Matías, uno de los playeros de la estación de servicio de la calle Jujuy.

“Me parece que es mínima la baja, que no es importante para todo lo que aumentó la nafta durante el año. La rebaja tendría que ser más alta para que se note en el bolsillo”, dijo Cristina, vecina del barrio Mercantiles

Ángel, vecino del barrio Villa Farrel, descargó su bronca: “Que después de tantas subas anuncien esta baja es como una tomada de pelo para los que cargamos”.

Los cambios de precios de YPF

YPF dispuso una rebaja de entre el 1% y el 1,5% en los precios de las naftas en sus estaciones. Como contrapartida, la petrolera subió el del gasoil en sus dos versiones un 3% en promedio.

