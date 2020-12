La temperatura llegó a 37° y el centro de la ciudad se vació

Durante el lunes feriado del fin de semana extra largo, hubo poco movimiento en el centro de la ciudad . Con 37 grados que calentaron el cemento, los neuquinos que no pudieron viajar eligieron quedarse en sus casas bajo el aire o el ventilador. “Es el primer feriado puente que la gente puede viajar, así que aprovecharon para irse y eso se vio en las calles y en las mesas de los restaurantes”, explicó a LMN Mauricio Giménez, mozo de La Nonna Francesca.

Desde hace años que el hombre se dedica al rubro y no está acostumbrado a trabajar los días festivos. De hecho, es una novedad para el sector gastronómico abrir sus puertas los feriados. “Generalmente estos días no abrimos, pero dadas las condiciones económicas, nos sirve”, explicó Octavio Ramírez, dueño del restaurante El Tío. Y agregó: “También es una oportunidad de salir para toda la gente que no se pudo ir de vacaciones estos feriados”.