Le cortó el pene al amante y dijo que quiso violarla

La fiscal de Violencia Familiar, Bettina Croppi, le tomará declaración esta semana a la joven detenida. La funcionaria aseguró: “Lo único que tenemos son hechos que se pueden constatar, como la presencia de una pareja en un departamento en Nueva Córdoba y un masculino que habría sufrido una lesión gravísima. Está todavía pendiente el peritaje médico, pero es posible que haya perdido la capacidad de concebir”.

Sin embargo, en las últimas horas, la defensa de la chica acusada, e incluso amigas suyas a través de las redes sociales, salieron a decir que este incidente se había tratado de un acto de defensa propia: ella había sido atacada sexualmente. Consultada al respecto, la fiscal lo negó y dijo: “Estamos muy lejos de afirmar una cosa así”. De hecho, hasta ayer la acusada detenida no había denunciado haber sido víctima de un ataque sexual. Por el momento, la Justicia cuenta con pocas certezas, aunque entiende que la pareja tenía “una relación amorosa previa”.

Hugo Pérez, abogado del hombre, contó que se reunió con su cliente “antes de entrar a la sala de cirugía y me relató los hechos dentro de su estado de shock. Mantenían desde hacía varios meses una relación, no fue algo casual como hizo saber mi colega Carlos Nayi (abogado de la acusada, quien sostiene esa teoría como argumento de su defensa)”.

“Ellos se encontraban en un encuentro pleno, él no estaba dormido. Comenzaron con un juego sexual en el que a él se le vendan los ojos. Fueron hechos y elementos que están en la escena del crimen”, agregó Pérez, abogado de la víctima. “Era un encuentro pacífico -describió- y no se sabe por qué derivó en esto. Fue una sorpresa, además, que en el lugar hubiese una tijera de podar”, por lo que, para el letrado, se trató de un hecho “predeterminado. La relación estaba llegando a su fin. Venía por una cuestión pasional. Es la única hipótesis que puedo manejar. Lo que primero atina a decir mi cliente es ‘no entiendo qué le pasó, es una persona que hace tiempo veo’, y me especificó personas que conocían de la relación y que van a ser propuestas como testigos”.

