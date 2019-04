Lo multaron por el baldío sucio y armó una polémica

Cuando el propietario llegó al Tribunal de Faltas para abonarla supo que el valor a pagar eran 4200 pesos.

“Capaz que el valor que debía abonar está bien, pero entonces el que no lo está es el que le dan a manejar alcoholizado o vender comida fuera de estado”, consideró el vecino indignado.

Vassallo comentó que entiende que debía haber mantenido limpio su terreno, pero insistió en que le pareció inapropiado que la multa fuera del mismo valor que el de manejar luego de haber tomado bebidas alcohólicas.

La concejal Marisa Torres San Juan, del Movimiento Ciudadano Activa (MCA), echó por tierra el valor de la comparación del propietario multado. Explicó que las sanciones se rigen por el valor punto y que establecer los montos incluyó un debate muy largo dentro del Concejo Deliberante. La concejal aseguró que tener un terreno en malas condiciones es muy contraproducente para las familias que ya habitan ese barrio, ya que detrás de los yuyos “se esconden los ladrones para robar, se generan ratas y otras alimañas dañinas para los vecinos”.

Agregó que “el tema no es deliberar si es menos grave que tener comida podrida a la venta o manejar alcoholizado, la gente se enoja tanto porque en realidad el Municipio no hace su trabajo, porque los yuyos que le corresponden al Ejecutivo están más altos que el de los lotes”. Torres San Juan consideró que la comuna “no tiene autoridad moral para multar a alguien cuando muchos espacios como veredas no los acondicionan hace años”.

Cuáles son las más saladas

La Municipalidad de Plottier cobra actualmente multas que van desde los 1000 a los 18 mil pesos a los contribuyentes que infrinjan leyes de tránsito, que no cumplan los requerimientos en la construcción de sus viviendas o de bromatología o medioambiente.

Las multas más caras son las que se deben pagar por derrumbes en una obra que son de 12.600 o 18.900 si el pago no fue voluntario; 10.500 pesos por vender bebidas alcohólicas a menores, que llega a 21.000 pesos si no es voluntario.

La falta de higiene en locales comerciales, la venta de productos vencidos o de pirotecnia, o la falta total de luces en un auto tienen una multa de 4200 pesos que puede ascender a 8400 o 12.600 en el caso del vehículo sin luces.

Sale caro fugarse de los controles de tránsito

Doble fila

El estacionamiento en doble fila en el ejido de plottier está penado, según la tabla colgada en el tribunal de Faltas de la Municipalidad, con 1050 pesos si se paga voluntariamente antes del inicio de acciones procesales de falta, o bien, con 2100 pesos si se cumple antes de que salga la sentencia.

Borrachos al volante

El conductor de un automóvil que es detectado en control en estado de ebriedad, así como el dueño de un auto conducido por un menor de edad para conducir, es penado con 4200 pesos si paga ahí nomás, o bien con 8400 si lo hace antes de ser sentenciado.

La huida y las piruetas

Las sanciones económicas para los conductores de autos son agravadas para quien se escapa de un control de tránsito y luego es pescado. En ese caso se debe pagar 6300 pesos si cumple con la multa de forma voluntario o 12.600 si lo hace avanzado el proceso. lo mismo el que hace willy en una moto.

