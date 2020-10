Los mejores memes por la mufa de Soldano y Tevez, en el "podio grande"

Sólo lo superan dos grandes de la historia como Riquelme y Palermo. El Titán tiene y Román 25.Como mínimo, Tevez tendrá dos partidos en esta edición para acercarse a otros dos próceres.

El 19 fue una jugada que empezó con lujos de Salvio, luego se ensució un poco y terminó llegando la combinación Cardona-Fabra para empujar el centro del colombiano. En el número 20 ganó en velocidad y definió con categoría.

Soldano sin festejar

El que no pega una es el pobre Soldano, quien desde que llegó a Boca apenas anotó dos goles. Muchos se preguntan cómo Russo le conserva la titularidad y la respuesta pasa en su esfuerzo y aporte en lo táctico. Lo cierto que este jueves el ex Unión desaprovechó otra chance mientras Tevez no paraba de lucirse.

Encima, fue reemplazado por Abila, el nueve que si la mete, está recuperado físicamente y pide pista. La sequía de Soldano hizo que en twitter se hicieran un festín con las bromas. Aquí le dejamos los memes salientes.

https://twitter.com/Ezzequiel_12/status/1319447129153282050 Cada vez que Boca hace un gol



-*Soldano* pic.twitter.com/1ecRhXGwCb — Eze (@Ezzequiel_12) October 23, 2020

https://twitter.com/Quiroga12_/status/1319449994613620736 Soldano en este preciso momento: pic.twitter.com/N594O5Jyul — BOCA ES PUEBLO (@Quiroga12_) October 23, 2020

https://twitter.com/lunatibjs/status/1319443095977660417 soldano viendo que todos hacen goles menos él pic.twitter.com/NFbBJa5k1F — aymigol (@lunatibjs) October 23, 2020

https://twitter.com/ElbosteroOutlet/status/1319449521848549380 Los hinchas de Boca mandandole la energía a Soldano pic.twitter.com/DSyjmrHLEM — EL BOSTERO (Outlet) (@ElbosteroOutlet) October 23, 2020

https://twitter.com/ElbosteroOutlet/status/1319445073545887746 Jaja Soldano:

- Me dejan hacer un gol? pic.twitter.com/GVLJwtXIPq — EL BOSTERO (Outlet) (@ElbosteroOutlet) October 23, 2020

https://twitter.com/nicolasx14_/status/1319446633990508545 Cada vez que Boca falla una chance y él está cerca de la jugada Soldano termina así pic.twitter.com/UszdRchN0W — Nicolás. (@nicolasx14_) October 23, 2020