Tyson reveló por qué "odiaba a muerte" a Michael Jackson

Según el de Brooklyn, el cantante no le mostró respeto la primera vez que se cruzaron: “Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No ha debido verme’. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón”, narra.

Tyson y King continuaron detrás del escenario durante el concierto pero -según cuenta- la falta de respeto continuó. "Yo estaba firmando autógrafos a algunos de los miembros de su equipo cuando acabó el espectáculo. Entonces él viene habla con Don y no me habla a mí”, recuerda.

"Finalmente - continúa el relato decido ir a hablar con él porque quería conocerle y su reacción fue: ¿No te conozco de alguna parte? ¿De dónde te conozco?”. Tyson asegura que esas palabras “rompieron mi ego, me aplastó”.

La reacción de “Iron Mike” fue sorprendente: “Solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor” a lo que Jackson contestó con lacónico “OK”.