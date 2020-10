Polémica en lo de Vignolo: "¿A Cardona lo pone Riquelme?"

Siempre equilibrado, el que se mostró en desacuerdo con el trato que recibe el experimentado delantero campeón con La Academia fue el Cai Aimar. "Me gustó Racing, jugó bien y generó situaciones. Pero el entrenador se demoró con los cambios, nunca entendí lo que hizo con Cvitanich. Si yo soy jugador de fútbol, con la trayectoria que él tiene y te pone en los últimos tres minutos no está bien. No es correcto", opinó el ex DT de Boca y San Lorenzo, entre otros.