Harry Kane y otros tres jugadores importantes que nunca ganaron nada

El delantero inglés se mudó al Bayern Munich, que ganó once ligas consecutivas, pero continúa con su sequía y ahora solo le queda la Champions.

Este martes, su equipo visitará a Arsenal en el partido de vuelta de cuartos de final de Champions League, en una serie que está 2 a 2. Es la última bala de la temporada para los teutones, en un torneo en el que no son candidatos.

Pero Harry no es el único jugador destacado de la elite del fútbol europeo que no ha podido consagrarse. Hay otros, algunos en actividad y otros retirados, que pese a desarrollar una carrera más que interesante en el máximo nivel no lograron levantar trofeos como profesionales.

Heung-Min Son fue compañero de Kane en el Tottenham y juntos estuvieron cerca de festejar, pero no pudieron hacerlo con los Spurs, equipo que integra el "big six" de la Premier League. El coreano quedó como capitán tras la salida del "9" y le ocurre lo mismo con la selección de su país. Como volante ofensivo o delantero, lleva más de una década destacándose en la liga inglesa. Antes estuvo seis años en la Bundesliga, donde jugó en Hamburgo y Leverkusen, sufriendo al Bayern multicampeón.

heung min son.jpg

Giuseppe Signori, un distinto que no fue campeón

"Pepe" Signori tiene hoy 56 años y hace 18 que está retirado. Fue un delantero de la vieja escuela que desarrolló casi toda su carrera en Italia, formando parte de varios de los clubes importantes de su país. Debutó en 1984 jugando en el Leffe, pasó por Piacenza y Foggia. Lazio lo contrató en 1993 y durante seis temporadas formó parte de una de las instituciones grandes de su país, donde estuvo cerca de ganar un par de veces pero se quedó en la puerta.

Luego recaló en Bologna, donde fue capitán e ídolo con muchos goles y asistencias, pero en un club que no suele estar en los primeros planos. Con 188 goles es el séptimo anotador histórico de la Serie A, jugó 28 partidos en la selección e integró el plantel que perdió la final de Estados Unidos 1994.

Cerró su carrera con un año en el Iraklis de Grecia y el Sopron de Hungría, jugando menos de diez partidos y lejos de los flashes que acosan a los campeones.

Antonio Di Natale, goleador e ídolo de Udinese

"Toto" Di Natale jugó en varios clubes de Italia, pero lo más relevante ocurrió entre 2004 y 2016, año en el que se retiró. La rompió toda: fue capitán, goleador e ídolo del Udinese. Entre 2008 y 2012 fue parte de la selección de su país, donde mostró su calidad con once goles, tres de ellos en el Mundial de Sudáfrica. Nunca pudo ser campeón y fue un caso similar al de Signori, pero con mayor impacto individual: terminó su carrera con 310 goles en 697 partidos jugados.

En algún momento lo quiso llevar Juventus, pero Toto respondió: "Udinese es mi familia".

Embed

Hay otros jugadores europeos que tampoco pudieron salir campeones como profesional, pero todos de escaso impacto en relación a los mencionados. La cosecha de logros de los futbolistas se miden en proporción a la expectativa que generan.

Nadie le puede demandar al inglés Matthew «Matt» Le Tissier que no haya ganado títulos cuando jugó toda su vida en el Southampton. Lo mismo ocurre con el español Xabi Prieto, que pasó su vida profesional exclusivamente en la Real Sociedad. En esa línea, Fernando Colomer (en Valencia), Joseba Exteberría (en Athletic Bilbao), Bruno Soriano (Villarreal), Sergio Darder (Espanyol) vivieron situaciones similares. Con paso por varios clubes y la selección de España, el volante Borja Valero tampoco pudo festejar.