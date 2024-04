Horror en Australia: el momento en que un chico de 16 años apuñala a un obispo

Las autoridades australianas decidieron reforzar la seguridad en puntos clave del país ante el temor de nuevos hechos por el estilo.

El momento del ataque al obispo. El momento del ataque al obispo. Imagen TV

El ataque durante la misa

Un video grabado en directo por la página de la iglesia muestra el momento del ataque: el obispo Mar Mari Emmanuel, de la iglesia asiria Cristo Buen Pastor, estaba hablando durante un servicio vespertino cuando el agresor se abalanza sobre él.

Miembros horrorizados de la congregación gritan desesperados mientras el adolescente apuñala al sacerdote varias veces en la cabeza y el pecho. El obispo sólo atina a protegerse con las manos.

Rápidamente varios fieles defendieron al obispo y retuvieron al agresor. La policía, que se hallaba en las inmediaciones, ingresó y detuvo al joven atacante.

Las fuerzas policiales tuvieron que mantener en el lugar al adolescente y protegerlo, ya que una multitud se había congregado afuera de la iglesia y pretendía lincharlo.

La multitud congregada afuera de la iglesia en Sídney gritaba contra el atacante. La multitud congregada afuera de la iglesia en Sídney gritaba contra el atacante. Twitter

En un video tomado por un testigo tras el ataque, se ve al hombre inmovilizado en el suelo hablando en árabe. "Si no hubieran insultado a mi profeta, yo no habría venido aquí. Si no se metiera en mi religión, no habría venido aquí”, afirma.

La multitud que se hallaba afuera del lugar comenzó a lanzar piedras contra la policía, que tuvo que desplegar más de 100 agentes para contenerlos.

Tanto el obispo como el otro sacerdote atacado están fuera de peligro, aunque con heridas de consideración.

La Policía australiana dijo que se trató de un acto de terrorismo y fanatismo religioso. Las autoridades señalaron que los servicios de inteligencia lo conocían al adolescente, pero que no estaba en una lista de vigilancia terrorista.

El ataque en el shopping

Apenas dos días antes había ocurrido otro episodio alarmante en Sidney. Un hombre armado con un cuchillo mató a seis personas en un concurrido centro comercial local, para luego terminar abatido por una policía que lo enfrentó en uno de los pasillos.

Cinco de las seis víctimas eran mujeres, según confirmaron las autoridades. Otras 12 personas resultaron heridas, de las cuales la mayoría también eran mujeres.

El momento en que un hombre con cuchillo ataque a la gente en el shopping australiano. El momento en que un hombre con cuchillo ataque a la gente en el shopping australiano. Twitter

En este caso la policía australiana señaló que el hombre padecía esquizofrenia y no estaba "impulsado por ninguna motivación particular, ideológica o de otro tipo".

Una de las víctimas del ataque es Ashlee Good, de 38 años, se encontraba en el centro comercial con su hija, de nueve meses. Después de ser apuñalada por el agresor, Good entregó a su hija a dos desconocidos para que la salvaran, antes de perder el conocimiento.

Ashlee Good, cuya familia la describió como una "persona extraordinaria", murió poco después, pero logró salvar la vida de su hija, que también sufrió graves heridas en el ataque.