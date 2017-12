Mario Pergolini está cada vez más cerca de El Trece

“Estoy… Bueno, ya saben dónde estoy. Sólo quiero saber su opinión, nada más, creo que no nos tenemos que decir más nada. Saben dónde estamos, ustedes díganme, ¿sí o no? Bueno, nada más, gracias”, dijo Mario sin dejar su estilo provocador. Fuentes del canal confirmaron que le ofrecieron volver a la TV y que “las charlas fueron buenas”. Sin embargo, también deslizaron que el canal está dispuesto a darle una gran oferta al dueño de radio Vorterix, ya que no tiene necesidades inmediatas para regresar a la pantalla. Si bien aún no hay confirmaciones de ninguna de las partes, Pergolini fue consultado por Clarín pero el conductor prefirió no hablar del tema, sólo contestó con un inexplicable e irónico “je”.

El mes pasado Adrián Suar, gerente de programación del canal del sol, se comunicó con Pergolini para que se juntara con Marcelo Tinelli y evaluara transformarse el próximo año en el productor de Showmatch. La idea del Chueco es que el Cabezón se encargue de la parte artística y Mario de la producción.

Todo OK:Desde el canal informaron que las charlas fueron “buenas” y que ahora todo depende de Pergolini.