Más cruces por el mantenimiento del parque Valentina

Sánchez salió al cruce del concejal Mario Lara, quien ayer criticó a la Provincia por la “falta de mantenimiento” del parque. “La verdad es que a Lara no lo conocía y, por lo que consulté, no lo conoce nadie”, sentenció. Aseguró que el edil no se comunicó con la familia del niño ni se interiorizó en el caso. “Lo de Lara fue irresponsable, pero me comentaron que es un denominador común del presidente del bloque de Cambiemos”, sostuvo.

En tanto, Sánchez le pidió que acompañe el pedido de tierras para la cancha de césped sintético que la Provincia quiere construir en Gregorio Álvarez.

