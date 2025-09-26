Condenan a una mujer que trabajaba en una guardería por graves delitos contra niños

La condenada tiene 22 años y, según la sentencia, agredió de distintas formas a 21 bebés en una institución de Londres.

Una mujer de 22 años que trabajaba en guardería de Londres fue condenada a ocho años de prisión por cometer "abuso sádico” contra 21 bebés . En específico, Roksana Lecka fue sentenciada tras ser considerada responsable de pellizcar, arañar y patear a los niños.

Los padres de las criaturas consideraron que los delitos que cometió la condenada, oriunda de Hounslow, en el oeste de Londres, fueron “repugnantes” y la definieron como “el peor tipo de ser humano” .

Según la Justicia, Lecka cometió estos horrorosos hechos en dos guarderías de la capital de Inglaterra.

“No podían hablar, no podían defenderse y no podían decirnos, como padres, que algo les había sucedido. Estaban totalmente indefensos y Roksana se aprovechó de ellos", dijo una madre en la cara de Lecka, según declaraciones recogidas por The Guardian.

La indignación de los padres de los niños

Según la misma fuente, otra mujer que accedió a las cámaras de seguridad se mostró sorprendida e indignada por lo que Lecka hacía con los niños.

"Es objetivamente impactante que haya estado escondida a plena vista de la sociedad hasta que fue arrestada. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que solo la peor clase de persona agrediría a bebés vulnerables", manifestó.

En tanto, un padre declaró ante la Justicia que Lecka “podría haber causado heridas graves o incluso haber matado” si no era descubierta, primero, y arrestada, finalmente.

Cómo descubrieron las agresiones

Según el Servicio de Fiscalía de la Corona, Lecka fue descubierta después de agredir a algunos niños y mostrarse “nerviosa” en la guardería Montessori Riverside en Twickenham, al sudoeste de Londres.

En ese contexto, detectives de la Policía Metropolitana revisaron las cámaras de seguridad de la institución y observaron cómo pellizcaba y arañaba a niños de entre 18 meses y dos años.

Lo hacía, incluso, bajo la ropa, en los brazos, piernas y en la panza. En algunas ocasiones lo repetía durante el día, así como también empujaba a los bebés en las cunas o les tapaba la boca con un pañuelo para que no lloraran.

De acuerdo con medios ingleses, Lecka admitió ante las autoridades que fumaba marihuana, algo que se comprobó en los videos donde se la ve vapeando cerca de un bebé.

En principio, la condenada negó las acusaciones, pero luego de que le mostraran las imagenes, afirmó: “No estaba mintiendo porque no era consciente de lo que estaba haciendo y de las cosas que estaba haciendo, no puedo recordar las cosas que estaba haciendo porque estaba fumando cannabis que estaba afectando mi memoria”.

Los argumentos de la jueza que condenó a la mujer

La jueza Sarah Plaschkes indicó que Lecka cometió actos de "violencia gratuita" y consideró que “su conducta criminal puede ser caracterizada apropiadamente como sádica”.

"Los pellizcaron, abofetearon, les dieron puñetazos, cachetadas y patadas. Les tiraron de las orejas, el pelo y los dedos de los pies. Tiraron a los niños de cabeza sobre las cunas. Les causaron hematomas y marcas rojas persistentes", detalló.

En esa línea, agregó: “A menudo, el niño estaría tranquilo y feliz, ocupado en sus propios asuntos antes de que usted le infligiera dolor deliberadamente”.

Según la Policía Metropolitana los abusos se cometieron entre octubre de 2023 y junio de 2024, principalmente en Riverside, de Twickenham, que ya cerró, y Little Munchkins, de Hounslow.