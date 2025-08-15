Condiciones extremas: un avión de carga aterriza tras múltiples intentos en Taiwán

La aeronave de carga hizo dos aproximaciones antes de poder tocar el asfalto,por los fuertes vientos causados por el tifón Podul. Los videos de ese momento.

Milagroso aterrizaje en Taiwán: un avión golpeó la pista con su ala en medio de condiciones climáticas adversas

Un avión de carga de una reconocida empresa internacional de servicios de envío y logística protagonizó un milagroso aterrizaje en el aeropuerto internacional de Taoyuan, en Taiwán , en medio de condiciones climáticas adversas debido a los fuertes vientos causados por el tifón Podul.

El vuelo 5X61 de la firma UPS, que había partido de la terminal aérea internacional de Hong Kong-Chek Lap Kok , hizo dos aproximaciones a la pista 05L del aeropuerto de Taipei antes de poder tocar tierra en un tercer intento.

La complicación derivó de las severas ráfagas que cruzaban la pista y que le impidieron al Boeing 747-8F aterrizar con normalidad. De acuerdo con imágenes que se reprodujeron en las redes sociales, la aeronave desciende de costado y, al hacer contacto con el asfalto, su ala derecha impacta contra el suelo generando fuertes chispazos .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/accuweather/status/1956035018553528394&partner=&hide_thread=false A Boeing 747's wing struck the runway while landing during strong winds brought by Typhoon Podul in Taiwan on Wednesday.



The UPS cargo jet made three approaches to the runway before successfully landing in the gusty conditions. pic.twitter.com/niBEuQ8avB — AccuWeather (@accuweather) August 14, 2025

Según el sitio especializado Aviation Safety Network, el avión sufrióel miércoles un impacto en la cápsula del motor durante un aterrizaje, que luego de tocar tierra rodó hasta la plataforma, sin presentar heridos en la tripulación.

“Las fotos posteriores al incidente muestran que una cubierta se había separado del motor”, agregó esa web.

El operador aeroportuario envió inmediatamente personal a inspeccionar la pista e informó del incidente al Consejo de Seguridad del Transporte, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y a la Administración de Aviación Civil de China.

Embed - UPS SETN.com

Según se supo, alrededor de una docena de vuelos que tendrían que haber viajado hacia el sur, en dirección hacia la tormenta, fueron retrasados o cancelados.

El tifón Podul que afectó a Taiwán y complicó el aterrizaje del avión

El tifón Podul cruzó el sur de Taiwán el último miércoles. Ante esa situación, las autoridades decidieron cerrar escuelas y oficinas gubernamentales, mientras se registraban intensas lluvias.

Las autoridades reportaron al menos 112 heridos y una persona desaparecida en la costa este. El fenómeno azotó el sur de Taiwán, con vientos de hasta 191 kilómetros por hora.

Las áreas que sufrieron con mayor intensidad el tifón son las del sur de Taipéi, así como la del aeropuerto y la zona industrial de alta tecnología.

Buena parte de la zona central y sur de Taiwán sufrió en las últimas semanas las consecuencias de fuertes lluvia, que provocaron daños en los cultivos y el corte de la energía eléctrica en las zonas rurales.

Las autoridades abrieron una investigación

Según informaron la Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán y UPS se abrió una investigación para encontrar las causas del incidente.

Avión Taiwan 1 Milagroso aterrizaje en Taiwán: un avión golpeó la pista con su ala en medio de condiciones climáticas adversas

Entre los principales puntos a estudiar estarán los datos del vuelo y las grabaciones de la cabina, con el fin de establecer si pudieron tomarse algunos recaudos para no atravesar por esa situación.