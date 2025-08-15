Trump y Putin debatieron en Alaska el futuro de Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una reunión de casi tres horas este viernes en tierras norteamericanas sobre un posible alto el fuego de la guerra en Ucrania.

En la base militar de Anchorage, capital de Alaska , los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump , y de Rusia, Vladímir Putin , se encontraron este viernes para mantener una reunión en una cumbre sobre la guerra en Ucrania y su posible alto el fuego. Se extendió por dos horas y media y desde el Krembil fue calificada de "fantástica".

De acuerdo a la información que publicó Noticias Argentinas, el encuentro comenzó aproximadamente a las 11:30 de la mañana (hora local) en la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema "Persiguiendo la Paz" antes de iniciar las conversaciones.

La cumbre se desarrolló entre los mandatarios acompañados por sus respectivas delegaciones de alto nivel. Trump asistió junto al secretario de Estado, Marco Rubio , y su enviado especial, Steve Witkoff. Putin, por su parte, estuvo acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov , y su asesor de política internacional, Yuri Ushakov.

image @WhiteHouse

La cumbre tenía como finalidad buscar una salida para un alto el fuego en Ucrania. Se esperaba que la delegación rusa intentara conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano como parte del acuerdo. Además, Trump quería tratar temas de defensa y posibles vías de cooperación económica y comercial, en un momento en que la economía rusa sufre el alto costo de la guerra.

Antes de arribar a la base de Alaska, el presidente de Estados Unidos se refirió al conflicto que mantiene Rusia con Ucrania. “No sé si será hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”, señaló el norteamericano ante la prensa mientras estaba todavía en Air Force.

Qué resultó de la cumbre rusa-norteamericana

Desde el primer momento ambos líderes mostraron gestos y declaraciones significativas. De la conferencia de prensa posterior al encuentro se dejó entrever que no se alcanzó, finalmente, a un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania.

No obstante, coincidieron en que la cumbre fue productiva, positiva en general. No aceptaron preguntas y el acuerdo se desvaneció por el momento. Se anunció una nueva reunión, aunque sin fecha precisa.

Según NA, Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin, calificó la conversación como "fantástica", según la agencia rusa Interfax. "Extremadamente productiva" sostuvo Putin que fue la reunión.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien no formó parte de la cumbre, había manifestado previamente tener la esperanza de que Estados Unidos pueda negociar "un fin honesto de la guerra".