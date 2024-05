Devastador video en Brasil: un caballo quedó atrapado en un techo durante las inundaciones

caballo inundaciones brasil

El caballo (apodado Caramelo) se ubica en el techo de una vivienda, y se puede observar cómo hace equilibrio para evitar caer al agua. Sin embargo, no parece haber ayuda cercana, y la periodista que cubre la filmación se pregunta cuánto tiempo podrá soportar su peso la estructura que lo sostiene.

Durante la jornada de martes también había trascendido otro video, en este caso registrado desde un drone, en el que las autoridades de Santa Catarina habían podido capturar algunas imágenes del aeropuerto de Porto Alegre, sin dudas el más afectado por las fuertes tormentas.

Allí se pudo ver que el aeropuerto entero estaba siendo afectado, a punto tal que la estructura se encuentra prácticamente sumergida. No solo eso: los aviones "flotan" en el agua, y lógicamente no puede operar desde el sábado pasado... y no hay un plazo cercano en el que vaya a hacerlo.

Hubo final feliz pese al devastador video

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 años, celebró el rescate del caballo horas más tarde; y trajo una buena noticia para todos los internautas.

“Anoche me fui a dormir intranquilo más allá de todo el dolor que vimos, con la imagen de un caballo encima de un techo. Y hoy me enteré que lograron salvar al caballo Caramelo”, posteó emocionado por la noticia.

caballo inundaciones brasil

La ayuda de Lula para los afectados por el devastador escenario

Lula informó este jueves que el Congreso aprobó un decreto que establece el envío de 50.000 millones de reales para las víctimas de las inundaciones en Río Grande Do Soul.

El mandatario agradeció en su cuenta de la red social X, antes Twitter, la solidaridad del Poder Legislativo y Judicial. El dinero equivale a 9.800 millones de dólares.

Lula da Silva Lula envió ayuda a los afectados por el devastador escenario.

Las lluvias ya mataron a 107 personas, mientras que otras 136 permanecen desaparecidas y 374 resultaron heridos, según el último reporte publicado por el gobierno de Rio Grande do Sul.

Las autoridades afirmaron que, en los 425 municipios afectados, alrededor de 164.500 personas se quedaron sin hogar, de estas, más de 67.500 permanecen en albergues. El total de personas afectadas supera el millón 476 mil, agregaron.

Musk se sumó

Starlink donará 1.000 terminales de Internet a los servicios de emergencia en Rio Grande do Sul, azotada por las inundaciones, indicó el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en una publicación este jueves en la red social X.

Muchas de las comunicaciones de la zona están cortadas debido a las fuertes tormentas e inundaciones que devastaron el sur de Brasil durante la semana pasada.

Musk señaló que el uso sería gratuito para todas las terminales hasta que la región se recupere, pero no confirmó cuándo llegarían.

"Espero lo mejor para Brasil", concluyó el magnate sudafricano.