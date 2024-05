Qué dijeron desde el Poder Judicial tras la caída de la página web

En la tarde de este miércoles se observó una imagen poco usual y luego no se pudo acceder. Las razones de la justicia neuquina.

“La Dirección de Informática del Poder Judicial, informa que, en el día de la fecha, a las 16.30 horas, alguien con un usuario de uno de los gestores de contenido de la Pagina Web del Poder Judicial, ingresó y publicó un ‘artículo’ con la imagen que varios operadores jurídicos pudieron observar”, explicaron en alusión al mensaje que estuvo publicado esta tarde en la página principal decía "FISURA WAS HERE BITCHES", lo que se traduce como "la fisura estaba aquí perras".

image.png

En la imagen se lo ve al youtubers Rubius en una vieja foto de un viaje que realizó a Japón en 2009.

Aseguraron que no fue producto de un hacker

A través del comunicado, se aseguró que “no fue un hackeo, sino el acceso con usuario y contraseña habilitada para la gestión de contenido del sitio, que ya fue bloqueado”.

Imagen de WhatsApp 2024-05-15 a las 17.21.00_00221727.jpg

Ante la posibilidad de que se trate de un ciberataque y la sospecha de que se pudiera haber producido algún tipo de filtración de información, datos personales o modificación de documentos, desde el Poder Judicial salieron a aclarar.

E indicaron que “es importante destacar, que además de no haber sido un hackeo, no hubo afectación de activos de datos ni de sistemas pertenecientes al Poder Judicial”.

Imagen de WhatsApp 2024-05-15 a las 17.19.43_a08fc135.jpg

No indicaron si se localizó al autor o autores de este hecho o bien si se tomó algún tipo de resguardo con los usuarios vigentes. Lo cierto es que ratificaron que no se filtró información sensible ni datos del Poder Judicial.