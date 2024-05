"Somos cucarachas que no le importamos a nadie": vecinos de La Sirena ya no aguantan los líquidos cloacales

Aseguran que desde el EPAS nadie les da respuestas serias y que les prometieron realizar una obra, pero la solución no estaría garantizada.

Desde hace años, los vecinos del barrio La Sirena reclaman por el derrame de líquidos cloacales en las calles. Ante la falta de respuestas de las autoridades de Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), realizaron un pedido en la Justicia para solicitar su intervención. Sin embargo, todavía no tienen respuestas y aseguran que la situación es desesperante.

Pese a todas las denuncias hechas tanto en el ámbito judicial como en los medios de comunicación, la realidad es que quienes viven en La Sirena ya no soportan vivir con aguas servidas en la puerta de sus casas. Aseguran que esto ha afectado a su salud y calidad de vida.

"Están atentando contra nuestra dignidad, no puede ser que estemos nadando en líquidos cloacales y nadie diga nada. Cómo se nota que los funcionarios que deberían tomar cartas en el asunto no viven en La Sirena, porque no son conscientes de lo que está pasando. Realmente es de una gravedad inaudita y los responsables se mantienen en el más absoluto silencio", apuntó Néstor Podio, vecino del barrio, en declaraciones radiales.