Por los desbordes cloacales los vecinos denuncian "perder su calidad de vida"

La mujer precisó: "El problema puntual que tenemos es sobre calle Armas y el Lago Espejo, donde constantemente salen los fluidos cloacales. Pero también tenemos, en calle Luis Beltrán, entre Saavedra y Petróleo, que hay una obra de un tendido cloacal, que no se está terminando. Nosotros le exigimos que se cumpla el compromiso asumido por parte del EPAS y la empresa de terminar los trabajos. Estamos hablando de un tramo de 400 metros más o menos".

ON - Desborde cluacal (1).jpg Omar Novoa

La vecina aseguró que el lugar quedó hecho "un desastre". "No se puede transitar por ese lugar. Es más, entre Saavedra y Luis Beltrán hay un pozo donde quedó un caño de 40 centímetros de diámetro, más o menos, y eso larga olor como gas. Olor de cloaca", contó.

Este se suma a lo que ocurre en la intersección de Lago Espejo y Armas. "En este caso, el problema se ha convertido en una constante, el fluido cloacal sale directamente de las alcantarillas. Eso se ha transformado directamente en algo infeccioso porque hasta las palomas están nadando ahí. Uno pisa y se lleva todo para la casa", aseguró.

ON - Desborde cluacal (5).jpg Omar Novoa

Recurrieron a la Defensoría del Pueblo

Adriana informó que a raíz de la falta de respuestas llevaron a cabo una presentación ante la Defensoría del Pueblo y el lunes tuvieron una reunión con el defensor Adjunto y sus colaboradores. "En esa reunión se nos ha manifestado que se van a juntar con el EPAS y una vez que puedan dialogar nos darán una fecha para una reunión entre los vecinos, el EPAS y la Defensoría", precisó.

Es por ello que están "pendientes" a la fecha en que los convocaran para realizar la reunión. "Lo único que nosotros estamos pidiendo son soluciones. Y con el agravante de que en el barrio fluyen líquidos cloacales constantemente", reiteró.

ON - Desborde cluacal (3).jpg Omar Novoa

Por último, reclamó: "No podemos vivir en esta situación. Los olores que emanan son tremendos. Encima, pisás y llevás eso a las casas, no es una condición digna de vida en este momento para ningún ser humano. Estamos tocando los líquidos cloacales y los olores. No podemos ni ventilar la casa, porque el olor penetra, dolores de cabeza, náuseas, diarreas hay acá también en el barrio, de vecinos. Hemos perdido nuestra calidad de vida y queremos recuperarlo".