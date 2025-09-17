Polémica en Estados Unidos por la muerte de un estudiante afroamericano: denuncian inconsistencias en el caso

La Policía informó que no encontró evidencia de agresión contra el joven, aunque esa versión fue puesta en duda.

Un estudiante de 21 años fue encontrado colgado de un árbol en el campus de la Universidad Estatal de Delta en Cleveland, Estados Unidos . Si bien las autoridades aseguraron que no había evidencia de agresión en su cuerpo, distintos organismos y personas allegadas a la casa de estudio manifestaron sus dudas acerca de esa hipótesis .

El hallazgo del cuerpo en las inmediaciones de las canchas de pickleball (una combinación de tenis, ping pong y bádminton) del campus de la universidad situada en el estado de Misisipi fue notificado el lunes por la mañana, según reconoció en una conferencia de prensa el jefe de policía de la universidad, Michael Peeler .

El funcionario policial confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía a Demartravion “Trey” Reed y que cuando el personal de la Oficina Forense del Condado de Bolivar llegó al lugar, el joven afroamericano ya estaba sin signos vitales y entonces fue declarado muerto.

Además, aclaró que no había signos de situaciones violentas ni amenazas contra la comunidad escolar. Pese a ello, las autoridades decidieron cancelar las clases provisoriamente.

En la misma dirección se expresó la Oficina Forense del Condado de Bolivar a través de su responsable, Randolph Seals, quien en un comunicado publicado en sus redes aseguró que estaba vigente una investigación exhaustiva, aunque anticipó algunos detalles.

Dijo, en particular, que de acuerdo con el examen preliminar podía confirmar que el joven muerto “no sufrió laceraciones, contusiones, fracturas expuestas, fracturas óseas ni lesiones compatibles con una agresión”.

“Hasta el momento, no hay evidencia que sugiera que el individuo fue agredido físicamente antes de su muerte”, amplió Seals. Además, indicó que los restos de Reed quedaron bajo el cuidado de la oficina forense y que estaba previsto que sean trasladados al Laboratorio Criminal del Estado de Mississippi para la autopsia.

El caso también quedó bajo observación federal, debido a que la oficina del FBI en Jackson señaló que está dispuesta a intervenir si se detecta alguna posible violación a la ley federal. Por su lado, la Oficina de Investigaciones de Mississippi confirmó que se mantiene colaborando con las autoridades locales.

“Estamos desconsolados”: la declaración oficial de la universidad

En sus redes sociales, la Universidad Estatal de Delta, que cuenta con 2.800 alumnos, emitió un comunicado oficial en el que reconocieron estar “desconsolados por la pérdida” de su estudiante Reed.

“Anoche, cientos de estudiantes se reunieron en el campus para una vigilia de oración en honor a su vida. Seguiremos apoyándonos mutuamente en los próximos días”, destacó la institución.

Además, sostuvo que estaban al tanto de la información proporcionada por la Oficina Forense del Condado de Bolivar y remarcó que continuaban cooperando con las autoridades en su investigación.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar a la familia, los amigos y la comunidad de Delta State de Trey mientras continuamos el duelo por esta pérdida”, subrayó la universidad.

Las dudas sobre las causas de la muerte

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) expresó este martes sus dudas acerca de las causas de muerte que fueron informadas por las autoridades.

“Aunque los informes iniciales no ofrecieron evidencia de ‘juego sucio, tendrías que disculpar nuestro escepticismo en medio de la creciente violencia por motivos raciales dirigida a nuestras comunidades en toda esta nación”, señaló la organización sin fines de lucro en Facebook.

Allí, además, expresaron que esperan “más informes formales de autopsia e información” y concluyeron su publicación con un fuerte mensaje: “Nuestra gente históricamente no nos ha ahorcado de los árboles...”.

Un abogado especialista liderará una investigación paralela

La familia de Reed contrató a Ben Crump, un reconocido abogado de derechos civiles, quien iniciará una investigación paralela a la de la Policía y el forense.

“Trey era un joven lleno de promesa y calidez, profundamente amado y respetado por todos los que lo conocían. Su familia y la comunidad del campus merecen una investigación completa e independiente para descubrir la verdad sobre lo que pasó”, afirmó Crump.

Y completó: "No podemos aceptar conclusiones vagas cuando quedan tantas preguntas. Apoyo a esta familia, y lideraré un equipo de líderes de derechos civiles y organizaciones en busca de transparencia y respuestas para la familia de Trey".