Quién es Doca, el sangriento criminal buscado en Río de Janeiro por homicidios y ejecución de menores

Es buscado intensamente tras los atroces enfrentamientos entre narcos y la policía. La ciudad amaneció con una fila de cadáveres en las calles.

Comando Vermelho , una de las organizaciones criminales más grandes de Río de Janeiro y la policía, se enfrentaron desde este martes por la tarde en uno de los operativos contra el narcotráfico más sangrientos de los últimos años.

Más de 130 muertos se registraron hasta el momento en los complejos de la Penha y del Alemão, en la Zona Norte de Río. El objetivo de este operativo es capturar a Edgar Alves Andrade , alias Doca da Penha ou Orso , uno de los principales cabecillas del grupo Comando Vermelho (CV).

Doca cuenta con alrededor de 20 órdenes de arresto pendiente en su contra. Según los fiscales del Grupo de Acción Especial contra el Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ), Doca es el principal líder del CV en el Complejo da Penha y en comunidades como Gardênia Azul y César Maia, en la zona suroeste de Río, y Juramento, en la zona norte, algunas de ellas recientemente tomadas de la milicia.

Qué se sabe de Doca, el criminal que aterroriza a Río de Janeiro

Doca nació en Paraíba y creció en Vila Cruzeiro, en la Zona Norte de Río. Prófugo del sistema penitenciario, Doca está siendo investigado por más de 100 homicidios, incluyendo ejecuciones de menores y la desaparición de residentes, según la línea directa Disque Denúncia.

El hombre, de 55 años de edad, es identificado por la Policía Civil como uno de los miembros de la cúpula del Comando Vermelho, que opera en el Complejo de Penha. En pleno despliegue policial para frenar la expansión de la banda, la principal organización criminal del estado, el gobierno estatal lanzó una recompensa de 100.000 reales (unos USD 18000) por cualquier información que conduzca a su captura.

Las fuerzas de seguridad indican que Andrade controla el tráfico de drogas en la comunidad, y es considerado uno de los criminales más peligrosos del estado.

En octubre de 2023, Doca fue identificado como el autor intelectual de la ejecución de tres médicos y del intento de asesinato de un cuarto hombre en Barra da Tijuca, en la Zona Suroeste de Río. Las víctimas asistían a un congreso médico y fueron confundidas con milicianos de Rio das Pedras.

Las investigaciones mostraron que Doca posteriormente condenó a muerte a los asesinos de los médicos. A su vez, Doca tiene orden de prisión por el caso de los tres niños desaparecidos en Belford Roxo, Baixada Fluminense.

Incluso en mayo de ese mismo año el Ministerio Público de Río de Janeiro lo imputó junto a otros dos criminales por el ataque con fusiles y granadas a una comisaría en la ciudad de Duque de Caxias, en la zona metropolitana carioca.

La Policía sostiene también que el sospechoso ordenó numerosas operaciones narcos en Gardênia y Rio das Pedras. Además, De Andrade, fue uno de los blancos de la Operación Bomba Zumbido, lanzada en septiembre del año pasado por la Policía Federal para reprimir el uso de drones lanzagranadas operados por individuos vinculados al CV.

Tras la operación Bomba Zumbido en 2024, el criminal quedó en prisión preventiva dictada por el Primer Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Fue acusado de crimen organizado y posesión de explosivos, cuyas penas combinadas podrían alcanzar hasta 14 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Sin embargo, luego huyó de la justicia.