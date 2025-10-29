Calles desoladas, vecinos encerrados y más de un centenar de muertos: así está Río de Janeiro

Los enfrentamientos de grupos narcos y la policía dejaron imágenes de horror. En los hospitales tratan de reconocer a los muertos.

Un brutal operativo se desarrolla desde el martes en los complejos de la Penha y del Alemão, en la Zona Norte de Río de Janeiro , cuando la policía de Río e integrantes de la banda criminal Comando Vermelho se enfrentaron en el marco de una lucha contra el narcotráfico.

Las cifras oficiales de las autoridades indicaron alrededor de 60 muertos, pero este miércoles se conoció que s on más de 120 las víctimas fatales y fueron llevados hasta las calles de las ciudad. para que sus familias los puedan reconocer.

Esta escalada de violencia hizo que los habitantes de una de las ciudades más importantes de Brasil se mantengan encerrados en sus casas por el temor a la violencia desatada este martes.

Empresas y negocios liberaron a sus empleados antes de horario, la gente se encerró en sus hogares, se suspendieron las clases en las escuelas y se paralizó el transporte. "Parece Covid. Muy extraño", comentó al medio O Globo una mujer que paseaba a su perro por la Praça Varnhagen, en Tijuca.

El despliegue de unos 2.500 agentes de la Policía Civil y la Policía Militar de Río de Janeiro, ordenada por el gobernador bolsonarista del Partido Liberal, Cláudio Castro, significó este martes un estado de guerra total por el intenso enfrentamiento con el Comando Vermelho ocurrido en Penha y Alemão, dos favelas en las que esta banda del crimen organizado tiene centrado su poder.

Los bares y restaurantes de la zona estuvieron cerrados, y las calles habituales del entretenimiento nocturno lucieron desiertas. "Hoy está muy difícil, las calles están desiertas y los clientes que llegan se quedan menos tiempo que de costumbre", dijo el mozo de un restaurante local.

Incluso, en las principales estaciones de trenes y subte la gente se amontó para poder huir rápidamente. Sin embargo, muchos no pudieron subir a los transportes y se arriesgaron a largas caminatas para llegar a sus casas, en donde quedaron resguardados durante todo el día por el miedo a los intensos tiroteos entre la policía y el Comando Vermelho.

Luego de una violenta noche, el alcalde Eduardo Paes confirmó el regreso de la ciudad a la Etapa 1 (normalidad), tras 16 horas en la Etapa 2 de riesgo.

"La ciudad regresa a la Fase 1. El transporte funciona con normalidad y la circulación fluye con normalidad. Nos mantenemos alerta. ¡Manténganse informados a través de los canales oficiales!", declaró.

Por último, el Aeropuerto Internacional de Galeão, en la Zona Norte de Río de Janeiro, operó con normalidad. Sin embargo, la gente que fue aterrizando en el transcurso del día tuvo miedo de salir de la terminal y fueron muchos los que decidieron resguardarse allí.

Este martes las autoridades desplegaron unos 2.500 policías en la mega operación para frenar la expansión del crimen organizado, que ha respondido a balazos e incluso con lanzamiento de granadas desde drones contra los agentes, según el secretario de Seguridad Pública de Río.

El Ministerio Público de Río, expuso que los complejos de Penha y de Alemão son estratégicos para el flujo de drogas y armas y albergan parte del proyecto de expansión del Comando Vermelho. Este grupo, abreviado como CV, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato fundada en 1979.