Alrededor de 60 muertos en el operativo contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro

Se trata de la mayor acción desplegada contra el "Comando Vermelho" en la historia, que también dejó más de 80 detenidos y armas decomisadas.

El operativo tiene como objetivo la captura de líderes de una organización criminal de Brasil.

Brasil vive este martes un brutal enfrentamiento entre la policía y bandas criminales en las favelas de Río de Janeiro . Según reportaron medios locales, se trata del "mayor operativo en la historia" de la ciudad contra el narcotráfico.

Según revelaron las autoridades de Río, se reportaron unos 64 muertos -entre ellos cuatro agentes- y decenas de heridos que también fueron detenidos. Este operativo es particularmente contra el "Comando Vermelho ", una de las más poderosas bandas del crimen organizado en las favelas cariocas.

Las autoridades han desplegado unos 2.500 policías en la mega operación para frenar la expansión del crimen organizado , que ha respondido a balazos e incluso con lanzamiento de granadas desde drones contra los agentes, según el secretario de Seguridad Pública de Río. Agencia EFE informó que la cifra de detenidos superó los 80.

enfrentamiento entre bandas de favelas y policia en rio de janeiro

El gobernador de Río, Claudio Castro, pidió ayuda a las Fuerzas Armadas porque "es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana".

A su vez, dijo que Río de Janeiro está "sola en este enfrentamiento". Señaló que el narcotráfico dispone de armas entregadas por redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron hasta tres veces su pedido de apoyo con blindados.

El Ministerio Público de Río, expuso que los complejos de Penha y de Alemão son estratégicos para el flujo de drogas y armas y albergan parte del proyecto de expansión del Comando Vermelho. Este grupo, abreviado como CV, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato fundada en 1979.

detenidos favela rio de janeiro

El Comando, para intentar impedir el paso de las fuerzas de seguridad, montaron barricadas que, según fuentes oficiales, movilizaron a unos 2500 agentes y 32 vehículos blindados.

El operativo comenzó esta madrugada para arrestar a 100 presuntos delincuentes, quienes contraatacaron a balazos y humo producto de incendios de algunos vehículos, reveló la prensa local. A raíz de este conflicto, tanto escuelas como centros de salud suspendieron la atención en las zonas afectadas.

favela rio de janeiro

El operativo contra el narcotráfico continúa

El objetivo de este impactante operativo son los líderes del Comando Vermelho. El grupo tiene 67 miembros denunciados, incluidos líderes como Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, y Pedro Paulo Guedes, el Pedro Bala.

Uno de los investigadores contra el crimen organizado reveló al medio O Globo que con la ayuda de la tecnología, "el capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos".

buscado favela rio de janeiro

Por el momento, las autoridades policiales incautaron 42 fusiles de alto calibre y desplegaron una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, y diez vehículos de demolición para abrir paso por rutas obstruidas.

El gobernador Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Esta no es la primera operación con alta letalidad. En mayo de 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro -parte del mismo entorno de Penha y Alemão- dejó al menos 23 muertos y denuncias de civiles atrapados en el fuego cruzado.