Un joven futbolista brasileño murió al embestir una vaca con su moto en una ruta de Brasil

Antony Ylano tenía 20 años y jugaba en el torneo estadual de Piauí. Creen que el exceso de velocidad fue clave para el desenlace del futbolista.

Un joven futbolista brasileño murió tras chocar una vaca con su moto en una ruta de Brasil

Un insólito y trágico accidente se registró en Brasil , donde un joven futbolista de apenas 20 años murió luego de embestir una vaca con su moto cuando transitaba por una ruta de la ciudad de Altos, en el estado de Piauí.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 3.25 de la mañana, hora local, cuando el delantero regresaba de la ciudad de Altos hacia Teresina, después de asistir a la fiesta de cumpleaños de su padre.

La secuencia quedó registrada gracias a una cámara de seguridad de la zona, que muestra a varias vacas caminando por el asfalto y al delantero impactando a gran velocidad contra una de ellas.

Según informaron medios locales, el choque se produjo en un tramo poco iluminado del camino que conecta a aquellas ciudades, donde es frecuente la presencia de animales sueltos. El jugador no logró esquivar a una de las vacas y el choque lo hizo volar varios metros sobre la calle, provocándole lesiones fatales.

Los investigadores no pudieron confirmar si el futbolista llevaba casco en el momento del accidente, pero sí precisaron que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante para provocar su muerte.

El video del accidente y las primeras pericias

Las imágenes, difundidas por distintos sitios web de Piauí, reflejan el momento en que la moto de Antony embiste al animal. El video fue entregado a las autoridades como parte de la investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bcn24noticias/status/1980837753949483186%20&partner=&hide_thread=false Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025

La Policía Rodoviaria Estadual y el Instituto Médico Legal (IML) de Teresina confirmaron la identidad del joven deportista y realizaron el levantamiento del cuerpo durante la madrugada.

Luego, sus restos fueron llevados a la capital del estado, donde se llevó a cabo su velatorio en presencia de familiares, compañeros de equipo y dirigentes de su club.

Antony Ylano, una promesa del fútbol de Piauí

Antony Ylano era una de las figuras jóvenes con mayor proyección en el fútbol regional. Jugaba desde 2024 como delantero en el Piauí Esporte Clube, donde integraba el plantel Sub-20 y había sido convocado para disputar la Copa Sao Paulo Jr y la Copa del Noreste, también esa categoría.

Durante su corta trayectoria, también vistió las camisetas del Fluminense Esporte Clube y de la Associação Atlética de Altos, con los que consiguió títulos estatales. En 2023 debutó como profesional en la Serie C del campeonato brasileño, defendiendo a Altos frente a Remo.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 04.28.37 (1) Un joven futbolista brasileño murió tras chocar una vaca con su moto en una ruta de Brasil

Su actual equipo, con el que se preparaba para jugar la Copa Brasil sub-20, expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales, donde anunció la suspensión de todas las actividades en señal de duelo.

“Antony era un jugador talentoso, disciplinado y querido por todos”, destacó la institución en ese texto oficial.

A los mensajes de despedida se sumaron otros clubes locales, entre ellos Altos y Fluminense-PI, que destacaron el desempeño deportivo del futbolista y enviaron su apoyo a la familia.