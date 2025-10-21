Un militar retirado se tiró al río para rescatar a un hombre atrapado en su auto

Cómo hizo el rescatista para extraer al conductor y por qué el vehículo cayó al agua en la provincia de Jiangsu, en China.

El militar retirado se arrojó al río de China para ayudar al conductor sin contar con el equipamiento adecuado.

Un militar retirado se convirtió de manera inesperada en héroe al rescatar a un hombre que quedó atrapado dentro de su auto en un río de China . El vehículo había caído al agua al intentar evitar un accidente de tránsito y estaba sumergido casi por completo.

El episodio, en específico, ocurrió en el río Lianhua n.º 2, ubicado en el distrito de Hailing, ciudad de Taizhou, provincia de Jiangsu. Un grupo de personas que pasaba por el lugar dio aviso a las autoridades, mientras otras personas buscaban la forma de auxiliar al conductor, que no podía salir por sus propios medios ya que e l interior del auto estaba lleno de agua .

En ese contexto, solo uno de los testigos decidió arrojarse para ayudarlo , sin contar con las herramientas ni el equipamiento adecuados. Se trató de un hombre identificado como Di Shuangcheng, de 40 años , quien logró nadar hasta el vehículo y romper el techo corredizo para liberar a la persona que permanecía en el interior.

China nota El militar retirado utilizó una piedra para romper la ventanilla superior del vehículo en China.

Minutos después, otros testigos colaboraron desde la orilla para trasladar al ocupante hasta tierra firme, donde fue asistido por personal médico.

El medio chino Yangtze Evening Post habló con el inesperado rescatista luego del incidente y les reveló detalles de un episodio que se viralizó en las redes sociales.

Cómo el militar retirado logró rescatar al conductor

Di Shuangcheng contó que se encontraba con su esposa y su hijo de dos años cuando presenció el accidente. Relató, en ese sentido, que al llegar a un cruce vio a una persona tendida en la calle y a otras reunidas junto al río.

Al acercarse, siempre de acuerdo con su relato, notó que un automóvil estaba en el agua y que su conductor no lograba salir. En medio de la desesperación, decidió intervenir y arrojarse.

Di Shuangcheng recordó que pidió una piedra para intentar romper el vidrio, pero que al lanzarse al río, se le escapó de la mano. Sin embargo, el contratiempo quedó rápidamente solucionado porque logró recuperarla sumergiéndose en el agua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1980270359958950258&partner=&hide_thread=false | En Taizhou, China, un hombre de 40 años, Di Shuangcheng, se lanzó a un río para rescatar a un conductor atrapado tras caer con su auto. Rompió la ventanilla con una piedra y lo salvó. “Salvar a la persona era lo más importante”, declaró. pic.twitter.com/0vvFr2ulvw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 20, 2025

Luego, tal como se ve en los videos que circularon en las redes, trepó hasta el techo del vehículo, que ya estaba parcialmente cubierto por el agua, y golpeó repetidamente la ventanilla superior hasta fracturarla.

Una vez abierta una salida, extendió el brazo para sacar a la persona atrapada y, desde la orilla, otros vecinos arrojaron un salvavidas, mientras un segundo rescatista ingresaba al agua para colaborar.

Gracias a esa ayuda pudo liberar definitivamente a la víctima, que tenía síntomas de ahogo, aunque se mostraba consciente, y acompañarlo hasta la ribera, desde donde fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona para recibir atención médica.

“Todo el proceso de rescate duró solo un par de minutos. Tenía la mente increíblemente despejada en ese momento y estaba completamente concentrado en qué hacer a continuación. Al mirar atrás, incluso yo estoy impresionado por mi rapidez de movimientos”, admitió Di Shuangcheng en la misma entrevista con Yangtze Evening Post.

China 3 El militar retirado liberó al conductor y lo acompañó hasta la orilla del río.

Dijo, además, que sufrió heridas en las manos y los brazos por los cristales rotos del auto. “Ya recibí tratamiento en el hospital; no necesitaron puntos. Tenía una herida un poco más grande, pero se curó con antiinflamatorios y gasas”.

“No es nada grave. Salvar a la persona era lo más importante”, completó.

Quién es Di Shuangcheng, el inesperado rescatista

Di Shuangcheng trabaja actualmente como operador de grúa en un muelle de Taizhou, aunque antes formó parte del Ejército Popular de Liberación de China.

Aunque no cuenta con formación profesional en rescates, indicó, su experiencia previa en el servicio militar le permitió mantener la calma durante la emergencia.

Las autoridades locales de Jiangsu iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, aunque según información publicada por el Daily Mail el Audi negro intentó evitar a una anciana que circulaba en una bicicleta eléctrica antes de precipitarse al agua.