De esta forma, los municipales cutralquense saltaron muy por encima del techo que pretende la Nación para las paritarias 2018. Con el anuncio del 15 por ciento como meta de inflación, el gobierno de Mauricio Macri pretendió condicionar las paritarias a un porcentaje cercano a ese.

“Sacamos un aumento que está bien, no es el que se pretendía, porque íbamos a ir por el 40 %, pero este tipo de discusiones son así”, dijo Valenzuela, al término del encuentro. Agregó que si se lo compara con los acuerdos alcanzados por “otros compañeros como en Neuquén, un municipio con mucha más recaudación, sabemos que no se puede arreglar por un 16 %. No es bueno para los trabajadores con la situación económica”.

Rioseco advirtió que los agentes tienen que saber que “es un gran esfuerzo de la comuna para tener un año en total tranquilidad”.