Aumentó el turismo receptivo en Neuquén: qué atractivos buscan en la provincia

Según un informe elaborado por la plataforma Civitatis, la actividad tuvo una buena performance desde enero hasta ahora. Cuándo se registró el pico de visitas.

De enero a la fecha, la provincia del Neuquén registró un importante incremento en la llegada de turistas nacionales e internacionales, con un crecimiento del 62,2 por ciento respecto al año anterior , según un informe elaborado por Civitatis, una de las plataformas líderes en venta de excursiones y actividades turísticas en español.

El estudio, que analiza el comportamiento de los usuarios de la compañía en más de 160 países, revela que el mayor pico de visitas a la provincia se produjo en julio, coincidiendo con las vacaciones invernales . Además, el 83,3 por ciento de las actividades realizadas por los visitantes en Neuquén obtuvieron la valoración máxima de cinco puntos, reflejando un alto nivel de satisfacción entre los viajeros.

Entre las propuestas más elegidas, los tours de vinos por las bodegas se destacaron como los de mayor crecimiento, con un incremento superior al 200 por ciento en reservas, seguidos por las excursiones a Villa El Chocón y al Museo Paleontológico .

“El notable crecimiento de la demanda en Neuquén refleja una tendencia clara hacia el turismo de experiencias y el descubrimiento de destinos con identidad propia, en tanto que confirma la preferencia de nuestros usuarios por propuestas que combinan paisajes con servicio de excelencia, calidad y alta valoración”, señaló Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile, Uruguay y Paraguay.

image

El informe también detalla que el perfil predominante de los visitantes corresponde a familias con adolescentes (60%), seguido por viajeros solos (40%). En cuanto a la procedencia, la mayoría de los turistas fueron argentinos, seguidos por uruguayos, ingleses y peruanos.

En junio de este año, se reunieron directivos de la empresa y de NeuquenTur con el objetivo de incorporar propuestas turísticas de la provincia a la plataforma global de excursiones y actividades. Del encuentro participaron la directora provincial de Comercialización de NeuquenTur, Marina González, y el Country Manager de Civitatis Argentina, Nicolás Posse.

Caviahue

Durante la temporada invernal 2025, Copahue volvió a consolidarse como un destino elegido por cientos de turistas, que disfrutaron de la experiencia única de sumergirse en aguas termales rodeados de nieve, fumarolas y lagunas mineromedicinales.

image

El presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), Matías Ramos, destacó que con el producto Termas Nieve “comenzamos a trabajar en julio y estuvimos de manera ininterrumpida hasta fines de septiembre. Durante todo ese tiempo, se trabajó de forma articulada con el sector privado, que también pudo ofrecer su propuesta gastronómica y distintas actividades, lo que enriqueció la experiencia del visitante”.

“Se potenció al destino Copahue en su conjunto, fortaleciendo tanto al sector público como al privado. Todo esto fue posible gracias a una clara decisión política de nuestro gobernador Rolando Figueroa, de impulsar y consolidar este producto turístico”, enfatizó Ramos.

La novedad de esta temporada fue la incorporación de “Termas bajo las Estrellas”, que permitió vivir la magia de los baños termales nocturnos en un entorno natural incomparable. Esta estrategia de promoción se realizó junto con prestadores turísticos privados de la región.

Además, se sumaron nuevas prestaciones como mascarillas faciales, masajes totales y parciales, y se gestionaron paquetes especiales para familias y residentes neuquinos, enriqueciendo la experiencia de descanso y bienestar.

Este año, Termas Nieve recibió el triple de los visitantes registrados durante la temporada anterior, consolidando aún más al destino termal, que combina salud, naturaleza y magia en un entorno volcánico sin igual.