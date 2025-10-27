Cada día más calor en Neuquén: cómo es el pronóstico para esta semana

El tiempo esta semana irá de mínimas bajo 0 a máximas por encima de los 30°C. Enterate los detalles del clima.

La semana posterior al domingo de elecciones estará marcada por un aumento progresivo de las temperaturas hacia el final de la semana hábil llegando a calurosas máximas. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó su habitual pronóstico extendido a 6 días.

Este lunes 27, el día empezó parcialmente nublado con una temperatura baja, consecuencia del frío del domingo. Las máximas durante la tarde llegarán a 15°C, mientras que las mínimas por la noche serán las más bajas de la semana, llegando a -2°C. En ese horario también se despejará el cielo. El viento será leve durante toda la jornada, exceptuando por la noche, que se esperan ráfagas moderadas, de hasta 43 km/h.

El martes 28 el cielo comenzará despejado y se nublará parcialmente hacia la noche. Las temperaturas volverán a los rangos que fueron los normales en las últimas semanas, con máximas de 21°C y mínimas de 4°C. El viento será de leve a moderado, promediando en 35 km/h durante el día. Por la noche se sentirán ráfagas de hasta 50 km/h.

ON - Dia de la Primavera (25)

El miércoles 29 se espera un aumento de la inestabilidad. Las temperaturas experimentarán un leve aumento, y se mantendrá en rangos agradables entre 25°C a la tarde y 5°C sobre el fin de la jornada. El viento estará entre 28 km/h y 38 km/h.

El jueves 30 se espera que continúen subiendo progresivamente las temperaturas. Las máximas serán de 28°C y las mínimas durante la noche bajarán hasta 9°C. El cielo comenzará despejado y se nublará levemente hacia el fin de la jornada. El viento será de calmo a leve.

El viernes 31, el cielo comenzará cubierto y se despejará parcialmente hacia la noche. Las máximas serán bastante calurosas, llegando a los 33°C durante la tarde. El viento irá en aumento desde 24 km/h en promedio hasta llegar a ráfagas de 65 km/h por la noche.

ON - Calor (12).jpg

Para el comienzo del fin de semana se esperan condiciones similares a las del jueves. Temperaturas máximas de 27°C con un descenso por la noche hasta los 6°C; vientos de calmos a leves; y un cielo que se nublará progresivamente.

El clima para este lunes en el interior de Neuquén

En el sur de la provincia, puntualmente en San Martín de Los Andes, se esperan temperaturas heladas, con cielo que se despejará progresivamente y con viento leve. Las máximas serán de 6°C mientras que las mínimas descenderán a unos extremos -8°C. El martes mejoran las condiciones.

San Martin de los Andes Turismo Georgina (6).JPG

En Las Lajas y la mayoría del centro-oeste de la provincia, se esperan lluvias débiles para la tarde y un descenso de la temperatura que llegará hasta -4°C.

En el norte de la provincia se espera nubosidad variable con temperaturas máximas de 9°C y mínimas de -4°C. El viento será calmo, casi imperceptible.

En la capital de Vaca Muerta, Añelo, el clima este lunes será similar al de la ciudad de Neuquén. Las máximas serán de 15°C y luego descenderán hasta mínimas de -2°C. El viento llegará a ráfagas de 49 km/h hacia la noche y el cielo pasará de estar mayormente cubierto a completamente despejado.