Cómo participar de Octubre Rosa: el evento deportivo que busca concientizar sobre el cáncer de mama

Este fin de semana las bardas de Neuquén recibirán a miles de vecinos que caminarán y correrán en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama.

Este sábado Neuquén se teñirá de rosa con el tradicional Octubre Rosa que todos los años reúne deportistas y aficionados para conmemorar el mes de la prevención del cáncer de mama y generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad que afecta miles de mujeres.

El evento "Octubre Rosa", es organizado por la Municipalidad de Neuquén, a través de la Secretaría de Vinculación Estratégica y en conjunto con Rosa Fénix , una agrupación de mujeres que sobrevivieron al cáncer de mama. El encuentro se realizará el sábado 18 de octubre a partir de las 15, en el renovado sector del Balcón del Valle , ubicado en el Parque Norte.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli destacó que es una actividad libre y gratuita e invitó a "toda a la comunidad a participar de esta nueva edición de Octubre Rosa". Además, convocó a todos los que se sumen a asistir con una remera, gorra o distintivo de color rosa.

Además, dio detalles de como estará compuesta la jornada. Por un lado, los más exigentes y quienes quieran poner a prueba sus capacidades físicas rodeados de un entorno natural, podrán participar de la carrera de 5 kilómetros. "La caminata recreativa de 1,7 kilómetros pensada para disfrutar en familia”, destacó el funcionario.

“Este año nos va a acompañar Rosa Fénix, una agrupación integrada por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que utilizan el deporte, particularmente el Bote Dragón, como motor de su recuperación y empoderamiento”, remarcó Serenelli.

cáncer de mama.jpg

El secretario, explicó la importancia de la actividad física en relación a la salud: “cumple un rol fundamental tanto en la prevención como en la recuperación. Caminar, correr, moverse, compartir con otros, fortalece el cuerpo y también el espíritu. Por eso impulsamos este tipo de jornadas, que combinan salud, comunidad y conciencia”.

“Queremos que Octubre Rosa sea una experiencia transformadora, que deje huella en cada persona que participe. La presencia de Rosa Fénix nos inspira a seguir construyendo una ciudad que abrace, que cuide y que se movilice por causas que nos atraviesan a todos”, concluyó el funcionario.

Cómo participar de Octubre Rosa

Quienes estén interesados en ser parte del evento, deberán anotarse en la página web oficial (https://neuquentrail.com.ar). Sin embargo, se aclaró que no se asignará número de dorsal a los corredores, ya que la premiación de 5k es solo a la general femeninas y masculinos.

Proyecto nuevo Miles de neuquinos se sumarán para concientizar sobre el cáncer de mama.

En cuanto a las inscripciones, Serenelli aseguró que a pesar de ser gratuitas “las estamos realizando con el objetivo conocer la cantidad de participantes que tendremos tanto en los 5k como en la caminata. Esto nos permitirá calcular la hidratación y el personal afectado para darle la seguridad”.

"Cada paso, cada zancada y cada gesto se transforman en un mensaje de unión y fuerza. Queremos que esta acción llegue a toda la comunidad, porque prevenir salva vidas y juntos podemos amplificar la voz de miles de mujeres y familias que luchan día a día", expresaron desde la organización.