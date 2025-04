Corte en Ruta 7 por el choque fatal en Añelo: tras siete horas, se habilitó el tránsito

El accidente de tránsito se produjo cuando todavía no había amanecido. Por este motivo, incluso la jornada educativa en Añelo se vio afectada porque las docentes no pudieron llegar a las escuelas. Al respecto, el área de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) informó a este diario que "distrito suspendió las clases".

¿Dónde es el corte total en la Ruta 7 y cuándo se levanta?

El lugar exacto donde sucedió el trágico accidente de tránsito es en el km 28 de la Ruta Provincial 7 a la altura de la curva de González, o también conocida como curva TSG, por la planta que la compañía de servicios petroleros de Vaca Muerta tiene en Tratayén.

Como figura en las primeras imágenes que circulan del hecho, el Volkswagen Gol blanco con dos ocupantes quedó cruzado sobre la cinta asfáltica y un Peugeot 307 gris quedó un poco más retirado. El personal de la Comisaría 10 fue advertido a las 5.55 a través de un llamado telefónico y al llegar constató la muerte de los dos hombres mayores de edad que circulaban en el Gol.

Acto seguido, el personal médico de forma inmediata atendió al conductor del Peugeot, que en un primer momento, fue trasladado al nosocomio local de Añelo, pero se estaba evaluando la posibilidad de trasladarlo a un hospital de mayor complejidad por la gravedad de las heridas.

Luego, se cortó de manera total la Ruta 7, y no se pudo avanzar por ninguno de los dos carriles. La División Tránsito de Neuquén en conjunto con la División Tránsito Añelo, continuó trabajando en el lugar hasta el mediodía. Al respecto, Muñoz había precisado: "llegó el médico policial, y seguirán trabajando hasta que se disponga el levantamiento de las personas sin vida por parte de la justicia". En este sentido, apuntó que a comparación de otros siniestros, en este caso, están trabajando con mayor rapidez porque colabora la luz del día.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que en el caso interviene la unidad fiscal de Delitos Contra las Personas, a cargo del fiscal del caso Andrés Azar y de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, porque están de turno y tomaron intervención apenas producido el incidente.

La primera medida que ordenó fue la realización de una pericia accidentológica, orientada a confirmar la dinámica del incidente y si existió alguna falla mecánica por lo cual personal de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial continúa realizando tareas en el lugar.

De esta manera, el horario de la vuelta a la normalidad del tránsito en la Ruta 7 está sujeto a la rapidez con la que puedan terminar las pericias y trasladar los cuerpos de los hombres fallecidos que por el momento no fueron identificados.

¿Cómo circular evitando el corte en Ruta 7?

A partir del trágico choque y el embotellamiento en la Ruta 7 en Tratayén, las autoridades policiales comenzaron desde temprano a advertir la magnitud del episodio, teniendo en cuenta que las tareas policiales se extenderían por varias horas. En este sentido, Muñoz manifestó que de ninguna manera sería una opción esquivar el lugar del choque: "avanzar en la zona del hecho no es posible, no se puede circular ni siquiera por banquina, porque tienen la particularidad de que no son aptas para transitar".

En tanto, mientras se mantuvo el corte, señaló que la ciudadanía que circulara hacia la localidad de Añelo buscara tener otra alternativa para llegar.

En consecuencia, el comisario que coordina el sector, indicó que en el caso de las personas que se dirijan hacia Añelo traten de abordar la Ruta 8, pero en este caso lanzó una advertencia: "es de ripio, entonces circulen con suma precaución por la cantidad de tierra que se puede levantar y es un riesgo".

Gentileza Radio Municipal Añelo

Por su parte, para las personas que salen desde Añelo en sentido a Neuquén, Muñoz solicitó empalmar la Ruta 7 con la Ruta 51 y si no dirigirse hasta Cutral Co y después tomar la Ruta 22.