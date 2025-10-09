Dolor y tristeza en Plottier: murió Tito Tarifeño, el guardián del Río Limay

El fallecimiento del dueño de la entrañable cabaña en el camping Nepen Hue de Plottier fue esta madrugada en su casa. Lo velan en la calle Rivadavia.

Los vecinos de Plottier e incluso de muchos rincones de Neuquén lloran hoy por el fallecimiento de Omar Orlando Tarifeño, más conocido como Tito, quien pasó toda su vida a orillas del río Limay ya que gestionaba el bar que funciona en el camping Nepen Hue.

La famosa cabaña de Tito, fue el hogar, trabajo y vida de este hombre que partió este jueves a las cinco. Su familia informó que lo velan en la casa de velatorios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier de la calle Rivadavia 151.

Desde muy temprano amigos, vecinos y familiares lo despiden por las redes sociales. Tito había sido diagnosticado hace pocos meses con un cáncer de colon y, si bien estaba en tratamiento, ya había pasado a cuidados paliativos.

LMNeuquén tuvo la posibilidad, hace muy pocos días, de hacerle una entrevista donde pudo contar algunas de sus anécdotas de los casi 50 años al frente de la cabaña de Tito por la que pasaron miles de neuquinos

“Lo lindo es que la gente siente que este lugar es suyo. No es un bar cualquiera, es la cabaña del río, es la cabaña de Tito”, había compartido este hombre lleno de orgullo de sus años en este lugar de encuentro de muchos vecinos.

Fueron muchos los personajes que pasaron por su cabaña. Él mencionó a Marcelo Berbel y Marité Berbel; y futbolistas como Ricardo Bochini, visita que la tenía en su corazón, ya que era hincha de Independiente y disfrutó mucho de conocer a su ídolo.

La despedida de Tito se realiza en la casa de velatorios de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier de la calle Rivadavia 151, hasta el viernes a las 12.

Después de la nota de reconocimiento a su historia, en los últimos días muchos vecinos y vecinas se comunicaron con Tito para felicitarlo. Incluso lo hizo el gobernador Rolando Figueroa, para recordar su paso -casi obligado para todo neuquino- por su cabaña.

El viernes pasado, Tito y todos sus hermanos, sobrinos e hijos compartieron un asado en su cabaña y hasta sus últimos días estuvo más que cerca del Río Limay. En ese encuentro presentaron, junto con Iván Méndez, el libro "El valle de los sueños", donde justamente Tito es el protagonista principal, a partir del cual se cuentan muchas historias de Plottier.

Los padres de Tito, Rómulo Tarifeño y Nolfa Chandía, llegaron desde Aluminé con 4 hijos y se establecieron en Plottier donde alcanzaron los 13. Fundaron El Viejo Bar, en la emblemática esquina de Pulmarí y Belgrano, aunque Tito siempre prefirió la costa al centro.

Su relación con el Río Limay, y especialmente con el camping Nepen Hue, comenzó cuando era tan solo un niño. Su padre era empleado municipal de Plottier y tenía encargado el mantenimiento del camping, así que Tito desde pequeño ayudaba a su papá a regar las plantas, a resguardar el lugar y a amarlo. Juntos plantaron muchos de los árboles que aún hoy dan sombra.

“Lo importante es vivir como uno quiere. Y yo vivo como quería, a orillas del río”, había dicho Tito en esa entrevista, donde compartió esa libertad con la que eligió vivir en medio de la naturaleza que siempre lo recordará.