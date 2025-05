El odontólogo de Las Ovejas que eligen Alexis Mac Allister y Nico González para tener una sonrisa impecable

Han pasado más de tres décadas de esos tiempos en los que un joven Santiago, junto a sus diez hermanos, todavía no vislumbraban bien qué le depararía el futuro. Sí, tenían claro un consejo tan franco y tan valioso que les decía su madre: estudien. “Para dejarle algo a mis hijos el estudio fue la exigencia. Esa es su herencia”, dirá. Santiago cumplió al pie de la letra con ese mensaje y en ese camino de vida que fue trazando alcanzó a convertirse en uno de los referentes y expertos en Odontología Estética y Restauradora.

Santiago Cofre Odontologo (4).jpg El actor Tomás Fonzi es uno de los pacientes famosos que eligió a Santiago Cofré para mejorar su salud bucal.

Además, se destaca dando conferencias y cursos de posgrado a nivel nacional e internacional. Y como dato color o farandulesco, es el encargado de que los futbolistas de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister y Nico González, el actor Tomás Fonzi y el animador Infantil Topa, luzcan una sonrisa impecable.

Su infancia en Las Ovejas

En ese rápido viaje al pasado de su adolescencia temprana, contó que hizo “toda” la primaria en Las Ovejas. “Me tengo que sacar el sombrero con mi papá (don Manuel de la Cruz Cofré) y mi mamá (María Clementina Sepúlveda). Soy el octavo de 11 hermanos, mi papá era ayudante de maquinista de Vialidad provincial y mi madre ama de casa, que se encargaba de todos nosotros y de que todo funcione en nuestra casa. Ellos hacían un buen tándem, la verdad que hacían magia para que estuviéramos bien. No nos faltó nunca nada pero tampoco sobraba pero todos teníamos que cumplir con el objetivo de terminar el secundario”, destacó.

“En aquel entonces no había secundario y para finalizarlo se tenía que ir a Andacollo, Chos Malal o Neuquén Capital. A mí me tocó con uno de mis hermanos irme a Andacollo pero siempre sentía que había algo más”, explicó.

En una charla con su hermano Jorge, se enteró que tenía un amigo que estudiaba en un colegio agrícola en Victorica (La Pampa). “Te recibías de técnico especializado en ganadería. Cuando estaba en séptimo grado escribí a ese colegio para saber si me aceptaban porque era un colegio pupilo. Me dijeron que sí. Y mientras tanto mi hermano Manuel, que estaba haciendo primer año en Andacollo, consiguió irse becado a Victorica”.

Santiago Cofre Odontologo (3).jpg El odontólogo neuquino junto a su madre, María Clementina Sepúlveda, conocida en todo Las Ovejas como Doña Nina. "Soy el octavo de once hermanos. Mamá se encargaba de todos nosotros y de que todo funcione en nuestra casa. Me tengo que sacar el sombrero con mi papá (Don Manuel de la Cruz Cofré) y con Nina", aseguró Santiago.

Sin embargo, Santiago vivió su primera frustración: “Le plantee a mi papá las ganas de irme pero me dijo que todavía era muy chico”. La idea de su padre era esperar cómo le iba a Manuel, por lo cual Santiago debió cursar el ciclo de enseñanza media en Andacollo.

Su paso por La Pampa

Después de cursar tres años del secundario, se dirigió a La Pampa a finalizar los tres años restantes. Con título en mano, buscó su segundo paso. “Ya no se me ocurría volver a Las Ovejas y me fui a General Pico a estudiar la carrera de veterinaria junto a Manuel”, recordó.

Santiago tenía un “padrino” llamado Tito que se dedicaba a la venta de autos, además de darle una mano en cuestiones económicas: “Le llevaba los autos desde Victorica a Pico. Por esas cosas de la vida, una vez viajé a Buenos Aires y quedé impactado. Me encantó. Y dije ‘acá es donde me gustaría vivir’ Era el momento y el lugar. Para cualquiera del interior era un lío pero me encantó todo ese ruido y quilombo”.

La situación de Santiago cambió porque el desafío en solitario era mayor debido a que se tenía que costear sus gastos: “En mi primer año en Buenos Aires me vine a vivir con un amigo. Y decidí hacer el CBC para veterinaria, medicina u odontología”.

Santiago Cofre Odontologo (9).jpg

A la hora de escoger qué carrera estudiar, definió su elección de una manera muy particular. “Recordé al odontólogo y al veterinario de Victorica. Y lo asocie a quién tenía el mejor auto. Y el mejor coche lo tenía el odontólogo (describió a modo de humor). Pensé, 'es por acá'. Me anoté en odontología, tuve que comenzar a trabajar y mucha gente me dio una mano para poder afrontar los gastos de estudio. Pero siempre con el mismo objetivo: recibirme”, reflexionó.

Trabajó de todo en Buenos Aires

En su trayecto a obtener el diploma universitario, Santiago trabajó en Mc Donald's, Freddo, Sony, como playero de la YPF que está cerca de la cancha de River y en un supermercado. “Fueron momentos duros. Porque había que estudiar, laburar, comer, había muchos frentes y no fue todo color de rosa. De hecho, la carrera me llevó ocho años y lo habitual es hacerla en cinco”, contó.

En 2003, cuando se encontraba en la recta final de sus estudios, muchos de sus compañeros de otras promociones ya recibidos, no les dejaban buenos augurios en cuanto a la profesión. “Les preguntaba cómo les estaba yendo y la respuesta casi siempre eran las mismas: ‘un desastre’, 'tenés que trabajar en las clínicas por dos mangos’, ‘si no tenés alguien que te ayude, es imposible’. Yo decía ‘la puta que lo parió’. Porque lo que iba a ser mi proyecto, parecía todo complicado”, recordó.

Ante tantas pálidas, sostiene que siempre hay una “luz” en el final del túnel y personas que te marcan. Fue así que se le cruzó en la vida Héctor Álvarez Cantoni, ex vicedecano de La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y actual director de la especialización en Prótesis Dentobucomaxilar de la facultad.

Santiago Cofre Odontologo (8).jpg Cofré divide su tiempo entre la atención clínica en su consultorio ubicado en el corazón de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, y su otra gran vocación: la enseñanza. Es especialista en estética dental, especialista en entubocomaxilar, y fellow del International Team for Implantology (ITI).

“Estaba en mi último año de facultad y él ingresa a la UBA. Lo escuché por primera vez en un teórico que me motivó tanto que dije ‘Esto es lo que quiero hacer’. Entonces cuando me recibí tenía unos ahorros y los invertí en la especialidad para formarme. En ese momento podía comprar un sillón dental, alquilar un consultorio y empezar a trabajar. Y creo que pagar el curso fue la mejor decisión. Después con los años estuve en el grado y postgrado hasta que decidí dejar la educación pública y dedicarme a mis proyectos. Desde ese momento comenzaron abrirse puertas año tras año. En 2011, comencé con los cursos de estética y a partir de ese momento apuntamos a un consultorio junto con mi esposa”, se explayó. Natalia Ferraironi, madre de sus hijos Francisco Pascual y Bernardita, también es odontóloga y especialista en entubocomaxilar.

Entre el consultorio y la formación

El neuquino cuenta con una staff de trabajo y además les da la posibilidad a sus colegas para continúen con su formación académica: “Son alumnos que están por recibirse o recién recibidos y los motivo para que hagan su camino. Nunca trabajé con prepagas sino que la idea siempre fue con los sistemas de salud. Si bien al principio te sirve, después te haces rehén. Y la odontología de calidad que queremos no va de la mano de las prepagas”.

“Al principio es preferible atender un paciente por día. Cuando luego comienza el boca a boca y uno se hace conocido eso te permite disfrutar, lograr reconocimiento, trabajar a destajo si querés, pero siempre brindándole lo mejor al paciente. Eso hace no tener la sala de espera abarrotada porque la prepaga te paga dos mangos con veinte”, añadió.

Santiago Cofre Odontologo (7).jpg Nico González, jugador de la Juventus, es otro de los futbolistas de la selección Nacional que también se atiende con el odontólogo oriundo de Las Ovejas.

Sostuvo que en su consultorio hace de todo y que su labor está dividida entre el consultorio, que es la principal fuente de ingresos, y la parte académica con los cursos y conferencias.

“Hoy soy conocido. Cada vez a más gente le gusta lo que hago y se suma a verme en los cursos. Hoy dicto un curso y se vende muy rápido, pero han sido años de trabajo. Siempre trato de inculcarle a los alumnos que esto que logramos no se da de la noche a la mañana”, argumentó.

“Siempre recurro con humor a una frase de Woddy Allen cuando le preguntaron cuánto había tardado para tener éxito y él respondió; ‘Tardé 10 años para tener éxito de la noche a la mañana’. Todo lleva tiempo”, acotó.

Su labor como profesional en la estética y ese boca a boca hizo que figuras del fútbol y actores recurran a sus servicios. “Eso da la pauta que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos de pacientes a Mac Allister, Nico González, Fonzi, Topa, por nombrar algunos que recuerdo", reveló.

"Más allá del cholulaje, son buenas personas. Atiendo a todos los pacientes por igual, de la misma forma, porque cuando se sientan en el sillón para mí es lo más importante que hay", afirmó.

Su opinión sobre Enzo Fernández

La transformación de la sonrisa del futbolista Enzo Fernández tuvo su impacto hace meses. Inclusive, fue motivo de polémica en las redes que también tomaron el tema con mucho humor y sarcasmo. Cofré puso sobre la lupa a la figura de Argentina y dio su punto de vista. “Cuando uno habla de estética es muy subjetiva, no es objetiva. Habría que conocer las dos partes de la historia. . Cuando uno tiene que poner una restauración, una carilla, es algo rígido, necesitas espacio. A veces, ser mínimamente invasivo hace que se cometan errores. Al no generar ese espacio, se logra un efecto de dientes mas grandes. Pero repito; los pacientes pueden solicitar dientes mas grandes y blancos, ese deseo de la estética es propio y subjetivo. Quien va a llevar esa sonrisa después de todo es el paciente, quien es el que lo solicita”, explicó

Muchas mujeres jóvenes acuden a retocarse labios y pómulos en búsqueda de una belleza ideal. Sobre si esa modalidad ocurre con la salud bucal, Santiago explicó: “Las carillas son un método estético que los pacientes buscan con mas frecuencia buscando mejorar su sonrisa. Si bien las carillas la hacemos por una cuestión de estética, también las hacemos por función (utilidad) para devolverle a la persona lo que fue perdiendo a lo largo de los años. Como todo en la vida sufre un envejecimiento, el diente también envejece. Pierde longitud y volumen”, detalló.

“Recibo muchos pacientes entre 45 y 60 años que han ido perdiendo su estructura dentaria. Lo que hace la carilla es devolverle la función. El paciente joven viene a la consulta para mejorar su sonrisa. En este caso si no le generas un pequeño desgaste al diente termina después contoneando, agrandando el diente. Es una dificultad que pasa por no hacer un diagnóstico correcto”, acotó.

Santiago Cofre Odontologo (6).jpg Santiago junto a Natalia Ferrairone, madre de sus hijos Francisco Pascual y Bernardita, en una visita familiar a su tierra. Su pareja también es odontóloga y especialista en Dentubocomaxilar.

Cofré es autor del libro Protocolo. Restauraciones Cerámicas Adheridas, y ha publicado artículos científicos en revistas de alto impacto dedicadas a la odontología estética, tanto a nivel nacional como internacional.

Las Ovejas, siempre presente

En cada conferencia o curso que da Santiago, su tierra está presente. Y a modo de guía turístico entrelazando su historia de vida y la de su terruño se presta a promocionar los tesoros del norte neuquino: “Tengo video y tengo fotos de lo que es el norte neuquino. Siempre primero les muestro una videito donde estamos esquiando con mi hija. Y cuando pregunto dónde es ese lugar, todos responden San Martín de los Andes. Entonces, después pasó a explicarles que Las Ovejas está en la otra punta”.

“Luego explico que Neuquén es un triángulo. En el centro está Neuquén Capital, el sur San Martín, conocido por su centro de esquí, y en la otra punta Las Ovejas. Les digo que no somos tan conocidos pero que hay lugares espectaculares. Lo que es muy gratificante es que mucha gente –que acude a sus cursos- después me manda fotos. ‘Santi estamos en tu pueblo’ me escriben mucho cuando me envían alguna fotografía. De a poquito siempre hay más gente que va conociendo Las Ovejas”, reveló feliz.

Todos los meses, en su clínica CIO, Cofré recibe 12 alumnos. Dentro de los cursos de restauraciones cerámicas adhesivas hay uno intensivo que ofrece para veinticinco personas. “También sigo yendo a la facultad Maimónides y a la UBA, pero ya como docente invitado. Me gusta mucho. Es una devolución, sin nada a cambio, a esa formación que tuve”, dijo.

Santiago Cofre Odontologo (2).jpg En cada conferencia o curso que da Santiago, su tierra está presente. El especialista de encarga de mostrarles a sus alumnos fotos y videos del Norte neuquino y más de una vez se lleva una sorpresa: "Mucha gente que acude a sus cursos- después me manda fotos. ‘Santi estamos en tu pueblo’, me escriben junto a la foto que me envían".

Sus cursos, tanto a nivel nacional como internacional, reúnen cada año a más de 200 profesionales que buscan perfeccionar sus protocolos estéticos. Además, es conferencista habitual en congresos y jornadas, donde comparte su experiencia con colegas de todo el mundo.

La sopa y el pan casero de su mamá

Depende como venga la agenda de su trabajo, Santiago, quien hace 30 años vive en Buenos Aires, no se olvida de visitar Las Ovejas para reencontrarse con su madre y remover algunos sentidos: “Ese olor a campo (hace una pausa como si los estuviera disfrutando). Es ese olorcito que te lleva la niñez. Siempre me gusta ir en otoño o primavera, es espectacular”.

“Cada vez que voy si me das a elegir entre un chivo o una sopa, prefiero esa sopa de mi mamá y el pan casero recién hecho. La comida casera que hace tu mamá siempre es rica. A mi hijo Francisco le encanta la hamburguesa que hace su abuela. Es así… Después vamos a la laguna (Epu Lauquen) y hacemos un chivito al asador y lo disfrutamos con un buen vino Malbec con mis hermanos. Todo es genial. Pero también me encantan las grandes ciudades a pesar de venir de un pueblito. La odontología me permitió conocer ciudades como París, Londres, Nueva York, Madrid. Siempre les digo a los más jóvenes que siempre se puede. Que sueñen en grande, aunque parezca difícil, porque los sueños cuando se sostienen con esfuerzo también se cumplen”, concluyó.