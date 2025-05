Alerta por tormentas, vientos y nevadas: las provincias en riesgo

El organismo estatal brindó una serie de recomendaciones como no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento a la caída de granizo para poder actuar con rapidez y evitar daños físicos y materiales.