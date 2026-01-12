El último capítulo de Neuquén Libros: los motivos detrás de una despedida inevitable

Durante años, la librería de calle Belgrano fue un lugar de encuentro para los lectores. Hoy, su creador se despide del local, pero no del legado construido.

En pleno centro de la capital neuquina, entre el ruido de los autos y el trajín cotidiano, se esconde un pequeño rincón repleto de tesoros literarios donde la calma transporta a otra época. Al cruzar la puerta, Carlos —su dueño— recibe a los visitantes con los brazos abiertos, siempre dispuesto a compartir su pasión por los libros. En los próximos meses, por una decisión personal, la librería cerrará sus puertas y cientos de ejemplares antiguos aguardan en silencio la llegada de un nuevo lector.

Carlos García nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires. En su juventud, mientras estudiaba en La Plata, conoció a su esposa Ana María. Además del amor, los unía una profunda pasión por los libros y por todo lo que rodea al mundo cultural. Entre sueños compartidos y charlas de estudiantes, imaginaban recibirse, mudarse a Neuquén y echar raíces lejos de su ciudad natal.

“No nos recibimos, pero igual vinimos e hicimos nuestra vida acá. Fuimos realmente muy felices durante 50 años juntos y, entre las cosas que proyectábamos, siempre estuvo la idea de tener nuestra propia librería ”, contó Carlos.

Neuquén, el destino elegido

No hubo un único motivo que impulsara a la joven pareja a recorrer más de mil kilómetros hacia el sur del país, sino una suma de piezas que fueron encajando y una fuerza que, desde siempre, los atrajo hacia Neuquén. “Para nosotros siempre fue un lugar mágico y maravilloso. Venir fue la mejor decisión que tomamos”, confesó Carlos.

libros neuquen

“Además, es un lugar especial por el crecimiento de lo cultural y por la búsqueda de desarrollo intelectual, sobre todo entre los jóvenes. No en todos lados existe esta avidez por la cultura, que acá se ve no solo en personas mayores, sino también en las nuevas generaciones. Eso es algo increíble”, destacó.

Así fue como en el año 1986, junto a sus dos hijos mayores —Mariana y Charly—, dejaron todo atrás para instalarse en el Alto Valle, donde nació su hijo menor, Etienne. Hoy adultos, los tres trazaron sus propios caminos y viven en distintos países. “Siempre respetamos lo que cada uno decidió hacer, su autonomía. Son profesionales, pero, sobre todo, buenas personas, y eso fue siempre lo más importante para nosotros”, expresó.

ON - Neuquen libros (16) Omar Novoa

Aunque ambos tenían sus propios trabajos —él como empleado municipal en el área de Servicios Públicos, donde más tarde se jubiló, y ella abocada a las tareas del hogar y a la investigación histórica—, el amor compartido por los libros fue abriéndose paso hasta convertirse en el soñado proyecto al que llamaron Neuquén Libros.

De la feria al local

“Nosotros teníamos una biblioteca bastante importante y, en su momento, con mi señora decidimos abrirla porque era muy egoísta tener libros inhallables y no compartirlos", explicó Carlos. Con el tiempo, ese material comenzó a nutrir archivos municipales y provinciales, además del trabajo de historiadores e investigadores. “Los libros son la mejor herramienta que existe para transmitir conocimiento”, sostuvo.

ON - Neuquen libros (14) Omar Novoa

Durante 25 años, la pareja vendió ejemplares en un stand de la feria de artesanos de la Avenida Argentina, frente a la Catedral. También recorrieron ferias de manera itinerante, llevando libros a manos de lectores de distintas localidades y esparciendo saberes a su paso.

Desde sus comienzos sobre un tablón, la librería fue un punto de encuentro entre generaciones. “Tuvimos un stand en la universidad y conocimos chicos que en ese momento eran estudiantes y hoy son profesionales, y seguimos siendo amigos”, recordó Carlos. Muchos de ellos continúan visitando el local y mantienen intacta esa necesidad de crecer y evolucionar a través de la lectura.

ON - Neuquen libros (20) Omar Novoa

“Eso es digno de mencionar, porque ves distintos grupos etarios con un interés genuino por la cultura. Que se interrelacionen, que conversen, que se encuentren acá… esa siempre fue una de nuestras ideas: que la librería sea un lugar donde las actividades culturales prosperen”, agregó.

Sin embargo, hace siete años, el avance de la enfermedad de Ana María, los llevó a tomar la decisión de establecerse definitivamente en el local de Belgrano 317.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 01.41.18 El recuerdo de Ana María permanece intacto.

Aunque ella ya no está a su lado, su espíritu sigue presente entre los estantes, en cada libro compartido y en la historia del proyecto que construyeron juntos.

La decisión más difícil

Entre pilas de libros antiguos y paredes cubiertas de bibliotecas repletas, la librería se prepara para su despedida. En el aire conviven la nostalgia y el aroma inconfundible del papel, marcado por el paso del tiempo.

ON - Neuquen libros (21) Omar Novoa

Primeras ediciones de clásicos indiscutidos se mezclan con obras más modernas que fueron llegando al local a lo largo de los años. Hay novelas para los amantes de la literatura, pero también historia, filosofía y psicología. La colección incluye autores argentinos y latinoamericanos, además de ejemplares que datan de 1680 en adelante. “Tenemos primeras ediciones de Julio Verne, de Borges, y muchísimo material que hoy es difícil de encontrar”, detalló Carlos.

ON - Neuquen libros (2) Omar Novoa

Un espacio completo está dedicado a la ciudad que los recibió y se convirtió en su hogar. “Esa biblioteca reúne toda la historia de Neuquén. Seguimos incorporando material porque creemos que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad”, aseguró. Un legado que, aun en medio del cierre, mantiene intacta su esencia.

El adiós que se aproxima

La decisión de cerrar la librería no respondió a motivos económicos ni a la falta de lectores asociada a las nuevas tecnologías. Se trató, más bien, de una circunstancia personal que se volvió ineludible. “Hoy hay cuestiones de salud que me obligan a tomar esta decisión y a priorizar eso por sobre todo”, explicó Carlos. Ante la posibilidad de una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación prolongado, optó por ordenar cada paso y despedirse del espacio que, durante décadas, vio crecer y cobrar forma.

ON - Neuquen libros (18) Omar Novoa

Tomar esa determinación no fue sencillo, pero tras meditarlo consigo mismo, supo que no tenía más remedio. “Lo pensé mucho. La patología que tengo es seria, un carcinoma de córnea avanzado, y estoy en tratamiento. Es algo que no puede esperar”, contó.

Con serenidad, pero sin ocultar el impacto emocional, reconoció que también fue una forma de cuidar su calidad de vida y de ser honesto con lo que todavía puede ofrecer a los demás: "tenemos que entender que es el momento de frenar y tratar de estar mejor".

El cierre duele, sobre todo, porque nunca fue solo un comercio. “Para nosotros siempre fue más un centro cultural que una librería. Nunca lo pensamos como una cuestión comercial”, sostuvo. Por eso la despedida pesa: no se trata solo de un local, sino un espacio de encuentro, de intercambio y de transmisión de saberes que marcó a generaciones de lectores.

ON - Neuquen libros (5) Omar Novoa

En Neuquén Libros no existen los clientes: quienes cruzan la puerta, aunque sea por curiosidad, se convierten —como quien dice— en una suerte de amigos. Rara vez hubo visitantes casuales; casi todos los que llegaron por un motivo u otro terminaron volviendo, tejiendo con los años un vínculo especial y duradero.

Antes de bajar las persianas

A Carlos le resta atravesar un mes y medio de tratamiento antes de viajar a Buenos Aires para realizarse el estudio que determinará si deberá someterse a una cirugía. Por eso, entre enero y febrero, esperan poder desprenderse de la mayor cantidad de libros posible.

ON - Neuquen libros (1) Omar Novoa

No se trata de deshacerse de ellos, sino de dar a cada ejemplar la oportunidad de llegar a nuevas manos, de resignificar los conocimientos, de mantener vivas las palabras inmortalizadas en el papel y de continuar con un legado: cada libro merece ser leído y no quedar abandonado en el fondo de un cajón o en lo alto de un estante.

Comprar un libro antiguo va más allá de adquirir algo usado. No es solo una cuestión de ahorro, sino de sostener una historia, de prolongar la vida de un objeto cargado de memoria y de convertirse, en un eslabón más de una cadena de lectores que atraviesa el tiempo.

ON - Neuquen libros (10) Omar Novoa

En las semanas previas al cierre, el local permanecerá abierto de lunes a sábado, de 15 a 20:30, dando la oportunidad a quienes lo visitan desde hace años y a quienes se acerquen por primera vez de descubrir tesoros ocultos, admirar antigüedades e incluso compartir con Carlos una amena conversación. Además de libros, se podrán encontrar vitrolas, discos de pasta y vinilos a precios accesibles.

Una vida marcada por la lectura

A sus 72 años, Carlos está dispuesto a vencer cualquier adversidad que se le presente delante. "Pese a la edad que uno tiene, sigo con la misma intensidad de defender todo lo que es el patrimonio cultural y también de ser útil para los demás de alguna forma", aseguró.

ON - Neuquen libros (6) Omar Novoa

Cuando las luces se apaguen y las puertas se cierren por última vez, Neuquén Libros no desaparecerá. Seguirá vivo en cada lector que alguna vez se llevó un ejemplar recomendado al pasar, en las visitas que se extendieron más de lo previsto y en cada uno de los que encontró refugio entre los estantes. Carlos lo sabe: una vida dedicada a la lectura no se mide en números ni en volúmenes vendidos, sino en los vínculos que dejó y en la certeza de que cada libro y cada charla compartida valieron la pena.