Juan Caliani, un escalofrío y el olvido

Anoche Juan Caliani me llegó a la memoria cuando salí al patio sin tomar ningún tipo de precaución. Me pregunto: ¿qué suerte correrán sus asesinos?

Anoche salí al patio de casa apresurado por cerrar la puerta del garaje, ganarle una batalla de segundos al frío y volver rápido para seguir leyendo "La navaja de Ockham" de Gastón Intelisano. En ese apuro no tomé mayores precauciones, pero tal vez fue una brisa que se filtró por debajo de mi remera la que me obligó sacudirme un escalofrío muy particular porque trajo a mi memoria a Juan Caliani, nuestro colega asesinado a puñaladas en el patio de su casa.