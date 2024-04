"Doctorado en masturbación", la insólita confesión de Billie Eilish

billie (1).jpg Billie Eilish habló sobre la masturbación en una nota con Rolling Stone.

Al meterse de lleno en el tema, la cantante norteamericana confesó que le gustaría hablar sobre la masturbación y el tabú que hay alrededor del tema. En esta parte, Eilish compartió que ella se masturba frente a un espejo: "En parte porque es caliente, pero también me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor propio por mi cuerpo que nunca antes había tenido. Debo decir que mirarse en el espejo y pensar ‘Me veo muy bien ahora mismo’ es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme, sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme, y sentirme empoderada y cómoda”, confesó la ganadora del Oscar.

Qué dijo Billie Eilish sobre la masturbación y el sexo

"La gente debería hacerlo, hombre. No puedo dejar de recalcarlo, como alguien con problemas corporales extremos y dismorfia que he tenido toda mi vida", explicó la cantante respecto a sus prácticas. En este sentido, aseguró que ella "debería tener un doctorado en masturbación".

La cantante se permitió también reflexionar respecto a su identidad queer, porque el año pasado tuvo un episodio en una alfombra roja donde fue cuestionada con insistencia sobre el tema. Al respecto, indicó que "he estado enamorada de chicas toda mi vida, pero simplemente no lo entendía hasta que, el año pasado, me di cuenta de que quería tener mi rostro en una vagina".

Embed

Eilish contó que su próximo tema, "Lunch", trata en parte sobre la exploración de su sexualidad. Y, sobre este tema, contó que escribió una parte antes de tener relaciones con una chica, pero luego la completó tras la experiencia. "Pensé que mi identidad queer era obvia", indicó.

Quién es Billie Eilish

La joven artista nació el 18 de diciembre de 2001, bajo el nombre de Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Desde muy pequeña mostró un profundo interés por el ámbito artístico, sobre todo acercándose a la música.

En 2016, lanzó la canción "Ocean Eyes" y comenzó a ganar fama, pero su despegue definitivo fue su álbum"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" en 2019, que ganó cinco premios Grammy.