Casi atropella a dos personas y se atrincheró en su auto: es reincidente

Un operativo de Tránsito Municipal que contó con la colaboración de la Policía llamó la atención de vecinos y automovilistas en el centro oeste de la ciudad, al ver a una mujer que no quería entregar su auto.

Vecinos y automovilistas llamaron la atención al ver a la Policía que rodeaba un auto, dentro del cual había una mujer que se negaba a bajar y no quería entregar su vehículo. Las hipótesis que teorizaron los transeúntes ocasionales son algunas, de lo más descabelladas. Pero más tarde que temprano, LMNeuquén pudo saber qué había pasado. La mujer no estaba ahí, acorralada, por un robo ni por droga. Sin embargo, había cometido una falta grave y casi atropella a dos peatones en la intersección de las calle Belgrano y Combate San Lorenzo.

"Se solicitó la documentación y se observó que no poseía licencia de conducir, ni seguro obligatorio . Al consultar en la base, nos informaron que la conductora es reincidente en falta en más de una ocasión ", detallaron desde el Ejecutivo municipal. Es decir, más de una vez fue detenida en un procedimiento y no tenía licencia habilitante para manejar.

"Al informarle que se le iba a retener el vehículo, se negó a descender del vehículo. Se le explicó en reiteradas veces cómo era el procedimiento. Se dialogó con la conductora por un lapso de 30 minutos aproximadamente, hasta que aceptó descender y colaborar con el procedimiento que se estaba realizando", indicaron las mismas fuentes consultadas.

Con todo, destacaron que la mujer no haya reaccionado de manera violenta. "Solo se negaba a descender del vehículo", reiteraron.

Consultado al respecto, el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la ciudad, Francisco "Pancho" Baggio, aclaró que no se trata de un "caso testigo, que ocurra con frecuencia". Más bien indicó que "es un caso particular de una persona que no tiene licencia de conducir y que continúa manejando a pesar de haber sido multada en reiteradas ocasiones por esa falta".

belgrano y combate san lorenzo.PNG

En efecto, es la segunda vez que el personal de Tránsito Municipal le retiene su vehículo. "Hace caso omiso a eso y sigue manejando", manifestó el funcionario municipal.

El miércoles, además, sumó otro agravante. Según Baggio, "casi atropella a dos peatones que cruzaban hacia el supermercado que está allí". Afirmó que "esa maniobra fue advertida por los inspectores, por eso la detuvieron y se llevaron la sorpresa de que era la misma persona que otra vez sin licencia volvía a manejar y en este caso, casi termina en un incidente vial de tránsito".

La falta de la negativa

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana consideró grave "el rechazo a un procedimiento de un funcionario público que es un inspector de tránsito. Rechazar el procedimiento es grave, es decir, no aceptar que hay un funcionario de tránsito, que constata una contravención y la tiene que labrar".

Recordó que, en este caso, la contravención se asocia a la reincidencia por falta de licencia de conducir, más la negativa a acatar el procedimiento, con todo lo que conlleva: convencer a la señora de que tenía que bajar del vehículo, luego secuestrarle el auto y movilizar distintos recursos para su acarreo. "Vuelvo a decir: no es un caso testigo, no es algo que pasa con frecuencia, pero cuando ocurre genera mucho alboroto y malestar, también en los trabajadores inspectores de tránsito". Sobre todo porque en muchas situaciones, aunque no lo fuera en esta oportunidad, los automovilistas se ponen agresivos y hay insultos y maltrato.