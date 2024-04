¿El nuevo romance de Javier Milei? relacionan al presidente con la modelo Victoria Vanucci

victoria vanucci.jpg

"Tartu" contó -también- cómo fue la primera vinculación entre la modelo y el político: "En ese viaje, le hicieron una recepción al presidente en una sinagoga y parece que Vannucci se encargó del catering. Acuérdense que Victoria se convirtió al judaísmo y se cambió al nombre de Miriam".

La respuesta de Victoria Vanucci ante la consulta sobre su relación con Javier Milei

Por su parte, el conductor Adrián Pallares contó que se comunicó con Victoria Vannucci para que aclare los rumores de romance. Sobre la respuesta que obtuvo, aseguró: "Ella me dio muchas vueltas. Me empezó a decir que era muy temprano y que los nenes estaban durmiendo. Le dije que cuando pueda me mande un audio y listo. Le di la opción de ampliar o desmentir. Sino me hubiera dicho que es una locura".

"Figuras de sumo poder de la comunidad judía la quieren cerca, la ven con buenos ojos, gente del entorno de Milei que forma parte de la comunidad en Miami", agregó sobre Victoria Vanucci, quien se convirtió al judaísmo por su relación con el empresario Matías Garfunkel.

La escandalosa pelea final de Javier Milei y Fátima Flórez

Desde que se anunció la separación del presidente Javier Milei y Fátima Flórez, todas las versiones "oficiales" señalan que la situación se dio en buenos términos, casi como un acuerdo mutuo debido a las tareas del mandamás y la apretada agenda de la actriz. Sin embargo, ahora llega la "otra" versión, que habla de una escandalosa pelea.

Fue el programa Socios del Espectáculo, que se emite todas las mañanas en Canal 13, donde se deslizó esta hipotética situación. Es que durante el show se difundió que, en una sinagoga de Miami, se desató el escandaloso momento. La visita, que formaba parte de la agenda de Javier Milei, terminó con un polémico y triste episodio.

Lo cierto es que el Presidente estaba visitando Estados Unidos para llevar adelante una serie de reuniones, que culminarían con la visita a Dinamarca, donde formaría parte del acto por la adquisición de los aviones para la Fuerza Aérea. Viaje que, dicho sea de paso, debió cancelarse por el conflicto entre Israel e Irán.

Javier Milei y Fatima Florez.jpg La visita sorpresa de Fátima Flórez a Javier Milei generó fuertes tensiones.

La vuelta urgente de Milei al país, con la excusa de la reunión del "comité de crisis de guerra", terminó siendo foco de numerosas críticas. Además, la separación con Fátima terminó siendo el tema predominante.

Cómo fue la escandalosa pelea de Milei y Fátima

Según explicó Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Socios del Espectáculo, "todo terminó cuando Fátima se le apareció en la sinagoga de Miami a Milei". En la versión "oficial", ellos ya estaban separados desde antes del viaje, algo que también generó críticas.

El relato de Lussich continuó afirmando que "el escándalo que hizo Karina Milei fue descomunal, y que Fátima no tuvo dimensión ni consciencia de que eso era el final de la relación hasta que vio el comunicado de la noche donde el presidente la dejaba por Twitter, o por X. ¡Devastada Fátima Flórez!".

Fue allí que intervino uno de sus compañeros, el panelista Matías Vázquez. "Es la información que habíamos dado acá, donde aparece Fátima Flórez queriendo ganar un lugar que ella pensaba que tenía. Fátima proyectó una relación con el presidente, y el presidente se dio cuenta de que no podía dar ese vínculo de pareja", indicó.