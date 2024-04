Planes de ahorro: las cuotas para el cero kilómetro llegan al medio millón

Pablo Insulza , uno de los damnificados, contó en LU5 que desde el 2018 empezaron los aumentos desmedidos y que ya se había formado un grupo de autoconvocados. "Me contacté con un grupo de autoconvocados acá en Neuquén con el cual hemos llegado a una cautelar, pero todavía no está resuelta y ya pasaron aproximadamente seis años. Estamos buscando una solución", explicó.

La causa estaba en manos del abogado Jorge Tobares, actual ministro de Gobierno, quien los derivó con otro representante al ocupar un cargo político. "Por ahora quedó en nada. Hemos ido al juzgado, hemos estado afuera con bombos, pero no pasa nada", señaló Insulza.

"Yo en mi caso entré con una Volkswagen Suran, terminé de pagar las cuotas, pero nos queda la cautelar. En su momento tenías abogados llamándote insistentemente que tenías que pagar la cautelar y no alcancé a pagar en su totalidad, quedó un resto y eso va generando intereses y hasta que no esté resuelto va a seguir generando intereses", contó sobre su situación en particular.

Con respecto a los valores de las cuotas, ejemplificó que comenzó pagando cuotas de $3.500 en el 2016 y su última cuota en el 2023 fue de 120.000 pero que hoy muchos compañeros del grupo "están pagando alrededor de 400, 500 mil pesos dependiendo el modelo de vehículo".

"Lo que estamos esperando es que la justicia nos resuelva la cautelar para ver si, en mi caso, tengo que pagar lo que me resta, pero todavía estamos inciertos", manifestó y agregó que hace un año y medio lo que le quedaba por pagar eran 750 mil pesos y que, de ese monto, pagó 600 mil. "Me quedaron 150.000 hasta el año pasado. Pero eso seguramente debe ser de lo que tenía que pagar en un principio, el doble", sostuvo.

"Lo más triste es que las automotrices, las concesionarias, siguen vendiendo el mismo el mismo plan y a la gente no se le explica. Por eso una de las causas que se inició en la demanda colectiva es por la publicidad engañosa, porque en muchos casos se pone el año seguro donde te congelan una cuota pero no te dicen que a partir de la cuota número 13 vos vas a tener que pagar lo que no pagaste en el año, con un interés obviamente", advirtió sobre el reclamo que llevan adelante.

Cómo son los planes de ahorro

Dentro de las opciones, están los planes 100% financiados y también otros con la posibilidad de pagar un 30% del valor y financiar el resto. Insulza remarcó que actualmente la cantidad de cuotas se han elevado, obviamente por los valores desmedidos de los vehículos, alcanzando las 94 o 120 cuotas.

planes de ahorro.jpg

"Ellos te comentan que vos tenés tasa cero, que el valor del vehículo es móvil pero no sabés cuánto es lo móvil, no te dan el porcentaje de aumento", recalcó y ejemplificó: "Vos entrás a un plan de un vehículo que hoy promedio debe valer 15 millones de pesos, pero no sabes cuánto es lo que va a terminar saliendo el Plan".

Mientras esperan una respuesta a su reclamo, Insulza aseguró que se sigue sumando gente al grupo de autoconvocados para encontrar una solución.