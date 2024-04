"Es catastrófico": el aumento de las cuotas de los planes por un cero kilómetro

La operatoria está implementada hace mucho tiempo, la del ahorro previo a la entrega del cero kilómetro. Mabel Muñoz, referente de un grupo de ahorristas perjudicados que judicializaron la situación, recordó que el desfasaje se produjo en 2018. De ahí en más, advirtió, l as concesionarias ofrecen "contratos abusivos, leoninos".

Es que los valores de las cuotas no son fijos, y con la inflación sostenida a lo largo de todos estos años, calculan que el aumento del plan ronda el 4.000%. "Esto no es de ahora. Desde 2018, para acá, lo que pasó fue catastrófico. La inconsistencia en el plan y la metodología, los cobros abusivos que hacen es de siempre", enfatizó la mujer, en declaraciones radiales.

En Neuquén existe una primera causa colectiva que se presentó en Defensa del Consumidor, con resolución favorable. "Tras la pandemia -de Covid-19- multaron a las empresas", recordó.

SFP_Reclamo-por-planes-de-ahorro-autos-Fiat-.jpg

No obstante, ahora se encuentran a la espera de un fallo en la Justicia Civil por daños y perjuicios que repare económicamente a los damnificados. "Tenemos una sentencia administrativa firme, en Defensa del Consumidor. Corresponde el paso civil para reclamar el resarcimiento, eso es lo que se pretende siempre. Pero todavía no hemos tenido una respuesta. Hay una cautelar vigente que cumplieron solamente algunas empresas", comentó la referente de los ahorristas damnificados.

La evolución de los planes de ahorro

Mientras tanto, Muñoz advirtió con preocupación cómo evolucionaron los precios de las cuotas en el último tiempo, en función del valor de los cero kilómetros. "Las cuotas están en relación con el valor del automóvil. Es un porcentaje del valor de venta. Se entiende que el valor de ventas que imponen las automotrices no es el valor real de los vehículos en el mercado, como sería una venta directa. Hay una asociación que estipula determinados precios para la venta directa y otros precios para la venta por plan. Nosotros pagamos un vehículo mucho más caro que si fuera una compra directa en una concesionaria", explicó.

Reclamo-por-planes-de-ahorro-autos-Fiat Sebastián Fariña Petersen

En ese marco, la maniobra que aplican lleva a los consumidores a caer en un plan de ahorro. Y no solo por el aumento desproporcionado de los precios de los cero kilómetros. "Si vos tenés el dinero, querés comprar un cero kilómetro, no te lo venden. La operatoria sí o sí es por medio de un plan de ahorro. Por eso, hoy no están vendiendo vehículos de manera directa. Hay valores estipulados que en esta operatoria sobrepasan o aumentan lo que en realidad vale el vehículo", evaluó.

Aclaró que lo están haciendo "desde fábrica" y que "los concesionarios suelen ser simplemente un intermediario".

Sin avances en la vía judicial, Muñoz adelantó que esta semana van a tener una reunión con el abogado que lleva la causa colectiva en el fuero civil de Neuquén para ver "en qué situación estamos".

Pero hay un fallo que sienta precedente en Mendoza y condenó a las empresas a un resarcimiento económico. Algo parecido también ocurrió en La Pampa. "No estábamos desacertados con los reclamos. Si bien somos de diferentes provincias, el reclamo es el mismo a ver", concluyó Muñoz.