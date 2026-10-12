Judiciales van al paro este martes ante la falta de respuestas del Tribunal Superior de Justicia

El gremio SEJuN ratificó un paro de 24 horas para este 13 de octubre. Reclaman la concreción de puntos acordados en paritarias de abril.

SEJUN va al paro en reclamo por incumplimientos en el acuerdo de abril.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) ratificó el inicio de un nuevo plan de lucha tras resolver un paro total de actividades por 24 horas para este martes 13 de octubre . La medida responde a la falta de respuestas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante diversos reclamos salariales que, según denunciaron desde la conducción, se vienen dilatando desde hace casi dos meses.

La medida de fuerza afectará el ritmo habitual en los juzgados, fueros y dependencias de todas las circunscripciones judiciales de la provincia. Según explicaron referentes del gremio, esta medida "responde a lo resuelto en el último plenario provincial a fines de septiembre" debido al malestar acumulado en el sector.

El eje central del conflicto radica en los compromisos asumidos durante las paritarias celebradas a comienzos de año y que aún no tuvieron resolución ejecutiva por parte del máximo órgano judicial. "En nuestras paritarias de principio de año acordamos diversos puntos que aún no terminan de concretarse como análisis de planta, ingresos y, sobre todo, una cláusula gatillo sobre la que no hemos obtenido respuesta concreta", señalaron a este medio desde la organización sindical.

Retiro y asamblea provincial este miércoles

El plan de acción continuará el miércoles 14 de octubre con la realización de una Asamblea Provincial Mixta convocada para las 10:30. Para garantizar la participación masiva de los trabajadores, se dispuso un retiro de los puestos de trabajo a partir de las 10:00 en todas las dependencias judiciales neuquinas.

La deliberación tendrá modalidad presencial en la sede del Salón Jorge Izquierdo (La Rioja 486, Neuquén capital), mientras que las bases del interior de la provincia podrán sumarse de manera remota a través de la plataforma Zoom.

A través de sus canales oficiales, el gremio convocó a sostener las medidas en las calles: "La participación y la organización colectiva son fundamentales para sostener nuestros reclamos y avanzar en la defensa de nuestros derechos. Ante la falta de respuesta, seguimos en lucha".

Desde el gremio insistieron en que los tiempos de la Justicia están agotados, criticando las maniobras dilatorias sobre los haberes de los trabajadores: "Esto lo venimos solicitando hace ya casi dos meses y se viene dilatando", concluyeron.

Los puntos de la propuesta del Tribunal Superior de Justicia que no se cumplen

La propuesta elevada por el TSJ y aprobada por Sejun durante las paritarias de abril consistió en un aumento trimestral ajustado a la inflación hasta enero de 2027. Además, de dos bonos extraordinarios a cobrarse en abril y septiembre por $400.000 y dos más en los mismos meses, con monto a definirse.

Asimismo, los judiciales recibirán un extra por capacitación, al mismo valor, y una ayuda escolar extraordinaria.

A su vez, el Tribunal asumió el compromiso del análisis de planta y la reanudación de mesas técnicas.