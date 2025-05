La joyera de Neuquén que provoca con sus diseños y deslumbró a Pampita

Daniela trabajó desde chica, fue rotando por mil oficios y aunque a veces la entusiasmaba la idea de estudiar algo, no pudo, o no encontraba nada que la conmoviera o que quisiera hacer parte de su cotidiano. El sueño de la moda, que es lo que siempre la había fascinado, lo había olvidado en la adolescencia, asumiendo que en ese entonces se necesitaba un cuerpo hegemónico para ser modelo o trabajar bajo reglas que nada tenían que ver con su búsqueda.

ON - joyera Daniela Vivanco (12).jpg Omar Novoa

Cuando creó sus primeras piezas en el taller, se disiparon todas las dudas: era lo que siempre había buscado. Se dio cuenta que tenía en sus manos la posibilidad de crear objetos de belleza, donde pueden convivir infancia, esencia, vuelo, arte, moda, poder. Sobre esos contrapuntos creó Vivancool (@vivancool_), su marca. Brazaletes inmensos, aros con relieve, anillos de geometrías varias: las joyas que crea Daniela tiene alma y también geografía.

—Trato de volcar a lo que hago una identidad, que se expresa en las formas de unir las piezas, en la búsqueda de las texturas. Por ejemplo, esta pieza grande —dice señalando un brazalete—yo digo que es el viento. Todo tiene su significado, aunque algunas sean más abstractas. A veces me gusta ver qué puedo sumar de Neuquén a mi trabajajo, a veces es sólo salirse de eje y crear. A veces la prioridad está en registrar lo que me hizo sentir la pieza cuando la creé.

ON - joyera Daniela Vivanco (11).jpg Omar Novoa

Una marca neuquina que empodera

Las joyas que crea Daniela son piezas únicas y exclusivas. Ninguna se repite y parten todas de su deseo creador, no trabaja a pedido, porque vive su oficio como una suerte de enamoramiento y dice que jamás podría hacer algo que no la represente. Utiliza alpaca, cobre, bronce y alambre sobre los que hace calados, remaches. Daniela explica que otra de las cosas por las que se caracteriza su trabajo es en que no usa ácidos para tratar el metal, que la mayoría de las veces implica un proceso extenso para lograr el brillo.

—Ahora también estoy usando alambre de construcción para hacer algunas piezas. Me parece desafiante recurrir a un material que se usa muchísimo en lo cotidiano para otras cosas, poder resignificarlo, buscarle una vuelta para que sea una joya. Hay mucho significado para mí detrás de esto en este contexto en el que estamos.

ON - joyera Daniela Vivanco (14).jpg Omar Novoa

—¿Qué aporta una joya a una persona?

— Empoderamiento. Lo que yo hago no creo que sume delicadeza, pero si una identidad. Lo primero que mucha gente te dice, no sé si yo me animo, porque son piezas muy grandes. Sí, les digo, es verdad, pero se trata de que se animen a jugar, a encontrarse a partir eso, son joyas que puedan ayudar a cualquiera a sentirse empoderado. Y la verdad que son piezas accesibles, que hoy se equiparan al precio de una remera, una camperita, pero también comprendo que a veces las personas tienen otras prioridades y que por más accesible que pueda ser no dejan de ser un lujo.

Neuquén está de moda

Además de su amor por lo que hace, Daniela tiene otra certeza: nadie se salva solo, ni sola. En pandemia esa verdad empezó a hacerse una necesidad, no sólo para subsistir, sino porque el tejido colectivo permitía potenciar.

— Yo no quería que mis piezas estuvieran solas. Yo quería que a mis piezas las usen las personas. Empezamos a juntarnos con colegas del arte y la moda, a reconocernos, a preguntarnos: ¿vos qué sabés hacer? ¿Vos maquillaje? ¿Vos tenés tus cuadros? Bueno, armemos producciones de fotos. Impulsar, impulsar, impulsar para que nosotros nos impulsemos juntos. Y la verdad, he logrado cosas solas, pero en compañía siempre es más divertido y es otra adrenalina y otro gustito.

Hace algunos años, junto a Paula Rosas, Yanina Sepúlveda, Fernando Montesino crearon Mancha Brava, un espacio dinámico y diverso para dar visibilidad al diseño neuquino. Montaron un local multimarca que reunía a 15 diseñadores y que hoy funciona sólo de manera online, aunque Daniela aclara que al igual que ella con sus joyas, muchos hicieron pie en Simple (Roca 75).

ON - joyera Daniela Vivanco (1).jpg Omar Novoa

Pero Mancha Brava es mucho más que un espacio de venta, es un concepto, una experiencia que se suma a muchas otras prácticas colectivas que se vienen dando en Neuquén, sobre todo en espacios culturales y que de alguna forma son de lo poco amable que dejó la pandemia

—Neuquén está repuntando un montón con la moda y eso es maravilloso. Hay muchos espacios nuevos, está Neuquén Enhebra, por ejemplo. Gracias a estos desfiles gratuitos, uno pueda mostrar sus diseños a personas que de otra forma no llegaría. Estoy súper agradecida siempre de esas oportunidades, todo suma y más cuando recién empezás. Pero también está el trabajo que organizamos con los diseñadores con los que nos nucleamos para potenciar nuestro trabajo.

A fines de 2024, fueron convocados por Neuquén Tur a participar de la campaña nacional de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina (Fehgra), Hola Argentina que se realizó en Neuquén. “Fue una oportunidad inmensa poder mostrar nuestros diseños en el paisaje neuquino y más desde la mirada del fotógrafo Grabriel Roca, que además nos regaló un fashin film que hoy nos permite mostrar nuestras piezas en el mundo”, explica.

ON - joyera Daniela Vivanco (8).jpg Omar Novoa

El encuentro con Pampita en Neuquén

El lunes pasado, Daniela llamó a un amigo para preguntarle si iba a asistir al evento en el Alto Comahue Shopping donde iba a estar Pampita.

—“Si, lo que no entiendo es por qué vos con las joyas increíbles que hacés no estás acá”, me dijo mi amigo. Para mí eso es lo más importante de la construcción colectiva, el hacer contactos, en hacer esos lazos de buena onda y oportunidades. Significa un montón porque esas personas te impulsan a que vos logres tus sueños, porque nadie puede sola. Ahí me bañé, me puse mi mejor perfume y arranqué.

Cuando llegó al evento, pudo acercarse a Pampita y regalarle uno de sus anillos, que la modelo no sólo agradeció sorprendida, sino que no dudó en ponérselo y usarlo durante todo el evento.

ON - joyera Daniela Vivanco (18).jpg Omar Novoa

—Lo que me gusta de Pampita es que es espontanea, que se entrega Pampita me hace sentir identificada en su resiliencia. Yo soy mamá. Y eso tiene mucho que ver en mí. Porque todo lo que hago, lo hago por mi familia, quiero que mis hijos no se priven de nada. A mí me hubiera gustado tener otras posibilidades se me hizo más difícil el camino, pero no imposible porque estoy logrando todo lo que quiero.

Hace 10 años que Daniela construye en Vivancool su camino en la joyería de vanguardia. Tanto le costó encontrarlo, tanto le cuesta recorrerlo, que lo hace desde una seguridad que empodera, pero sobre todo que nos permite disfrutar de piezas bellísimas y auténticas nacidas y criadas en Neuquén, que vuelan alto, como el viento.