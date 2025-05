Vendieron tortas y pollos para un viaje impensado: quién es la joven neuquina que triunfó en el mundial de Kenpo

Kempo- Florencia (5).JPG Florencia y Guillermo junto a los demás alumnos de Evolution Kenpo Systems. Maria Isabel sanchez

Evolution Kenpo Systems abrió sus puertas en 2013. Actualmente, las clases se dictan en un espacio cedido por la Escuela N° 13. Los grupos se dividen en niños desde los seis hasta los doce años, por un lado, y otro grupo desde trece años en adelante, sin límite de edad.

Este año, el principal objetivo es lograr terminar el Dojo en casa de Guillermo. Tener un espacio físico propio les permitirá abrir más horarios para convocar a todos los que se animen a conocer este deporte.

En el kenpo no solo se entrena el aspecto físico, sino que también se trabaja en lo mental y emocional. Es una disciplina que fomenta el compañerismo, el apoyo mutuo y la superación personal. El entrenamiento comienza con lo esencial: movimientos de defensa personal, conceptos, reacciones y comportamiento. Con el tiempo, se incorpora la parte deportiva, orientada a la competencia en torneos.

Orgullo neuquino

La provincia de Neuquén es un semillero de deportistas de esta disciplina. El seleccionado está conformado por atletas de Cutral Co, Plaza Huincul y Centenario. A pesar de que el resto del equipo se conoce desde chicos, Florencia destacó la calidad humana, el compañerismo y la manera en que la hicieron sentir parte del grupo desde el primer momento.

En esta oportunidad asistieron 16 argentinos, a diferencia de otros países que llevan alrededor de 60 competidores que se presentan y se preparan para una sola categoría. "Yo me presenté en siete categorías, somos pocos, pero valemos y nos presentamos en todo. Nos tienen miedo", detalló.

Imagen de WhatsApp 2025-05-09 a las 20.57.06_5d2da882.jpg La selección nacional de kenpo representando a Argentina en el mundial.

El equipo llegó a Portugal agotado, luego de dos días de viaje con escalas, ya que era más económico. De Neuquén partieron a Buenos Aires, luego a Chile, donde tuvieron que esperar ocho horas en el aeropuerto y durmieron en el piso. De allí viajaron a España, luego a Lisboa y finalmente llegaron a la ciudad de Caldas en colectivo.

A pesar de las dificultades, Argentina se ubicó cuarto en el ranking, obteniendo cuatro copas como país y un total de 73 medallas. Fueron cuatro días intensos de competencia, con jornadas de hasta 12 horas diarias. Se levantaban al rededor de las 6 de la mañana, el torneo comenzaba a las 9 y se extendía hasta la noche.

En lo personal, Florencia consiguió consagrarse 1° Campeona Mundial Defensas IKF, 2° Subcampeona Defensas Mixto IKF, 3° Defensas IKF, 3° Kata armas IKF y 3° Full-Kenpo IKF.

“Todavía no tomo noción de todo lo vivido, lo que he representado. Cuando yo me imagino el país, Argentina es una cosa tan grande que yo soy una simple hormiguita para representar todo eso, no me siento merecedora”, dijo con humildad.

Además, en simultáneo al mundial, se llevaba a cabo del torneo OPEN WAC, en el cual ganó el primer puesto en la categoría Full-Kenpo y el segundo en Semi-Kenpo.

Kempo- Florencia (4).JPG Campeones mundiales en la categoría Defensas. Maria Isabel sanchez

“Yo era una chica flequilluda con 8 años que iba a ver a su profesor para jugar a la mancha y saltar la soga, así aprendíamos kenpo cuando éramos chiquitos. Y después, con la misma persona, mi profesor, ganamos primer puesto en defensas en un mundial contra 65 países. ¿Cómo te imaginás eso?”, expresó incrédula.

Guillermo, por su lado, transmitió que lograr un primer puesto con ella significa mucho, porque quiere decir que se encuentran por el camino correcto. "Llegar a participar de un evento como el mundial, para mí ya es un triunfo y que Argentina quede dentro del podio me llena de orgullo", concluyó.

El duro camino al mundial

Los meses previos a la competencia no fueron fáciles para Florencia. En 2024 tuvo que renunciar a la posibilidad de asistir al mundial, ya que el costo era demasiado alto para afrontarlo. Pero este año, con el apoyo incondicional de sus compañeros y su familia, comenzaron a juntar el dinero con anticipación y esfuerzo. Organizaron rifas, vendieron bonos de contribución, pollos y hasta tortas fritas. “Esto no es solo llegar física o técnicamente para los viajes, uno puede tener muy buena técnica, pero si no tiene apoyo económico no llega a mucho”, afirmó.

El kenpo le cambió la vida a toda la familia, la apoyaron muchísimo. Su mamá es repostera y empleada doméstica, su papá empleado municipal. Muchas veces se hace difícil llegar a fin de mes, pero eso no fue un impedimento para ayudar a su hija. Mientras su mamá horneaba tortas para vender, su papá se levantaba a las cinco de la mañana para encender el fuego y asar los pollos antes de iniciar su jornada laboral.

WhatsApp Image 2025-05-14 at 21.32.55.jpeg Vendieron más de 50 pollos para recaudar fondos.

Hubo momentos en los que Florencia se sintió cansada y quería tirar la toalla, pero su familia estuvo firme a su lado apoyándola para seguir adelante. “Nos cambió hasta para ver una película, vemos Karate Kid que vimos toda la vida y ahora la vemos con otro sentido, porque sabemos el esfuerzo que es estar ahí”, contó.

No solo contó con el apoyo de su familia: sus compañeros del Dojo, aunque no viajaban al mundial, también se pusieron la camiseta. Florencia destaca que no hubiera logrado nada sin ellos, que se levantaban temprano para ayudar con la venta de pollos, repartir pedidos, amasar tortas fritas, cobrar o lo que fuera necesario.

La preparación física también fue dura. Los fines de semana no había descanso: la sede del seleccionado se encuentra en Cutral Co, por lo que tenía que viajar dos horas hasta llegar, entrenar de 9 a 19 y luego de un día agotador, viajar de regreso a casa.

c3da8166-7930-4372-91f7-9e72d6ec84c6.jpg

Un ejemplo para las nuevas generaciones

La primera vez que fue convocada a la selección tenía 17 años. “Un domingo a las 7 de la mañana estaba yendo a entrenar mientras veía que mis amigos volvían del boliche”, recordó. Si bien le hubiera gustado salir y disfrutar de su juventud, sabía que tenía que hacer sacrificios para lograr su objetivo y se mantuvo con la mente enfocada.

No recibió ningún tipo de ayuda económica, cada centavo fue conseguido a pulmón, con esfuerzo y apoyo de sus seres queridos. A raíz de esto, expresó su deseo de que se fomente no solamente el kenpo, sino que se puedan brindar oportunidades a todos los jóvenes con talento, ya que muchas veces el obstáculo está en la falta de recursos.

“Hay dos situaciones en la juventud: está el joven que está en la calle y el que busca mejorar y hacer algo bueno. Hay muchos deportistas muy buenos que por falta de ayuda económica terminan desistiendo y por ahí terminan también en la calle”, expresó.

Kempo- Florencia (1).JPG Maria Isabel sanchez

Además, insistió en que el deporte no se trata solo de estar bien físicamente, sino que además ayuda al bienestar emocional y enseña a asumir responsabilidades, disciplina, compromiso y respeto, muchos valores que hoy en día se perdieron.

Con su experiencia y todo lo aprendido, Florencia reveló que le gustaría que más gente se acerque a conocer el deporte, que estén dispuestos a aprender y a superarse. "Ha venido gente con depresión o TDAH, a una de las chicas le ayudó a bajar la dosis de la medicación. El deporte genera endorfinas, felicidad, combate la depresión y te cambia la vida”, explicó.

El año pasado, Florencia se recibió de Maestra Mayor de Obras en la EPET. La rutina no era sencilla: entraba al colegio a las 8 de la mañana y salía casi a las 18. Llevaba con ella el bolso con el equipo de entrenamiento para ir directo al dojo después de clases y no volvía a su casa hasta entrada la noche.

Actualmente, se encuentra trabajando en la oficina de un natatorio de rehabilitación y aquagym. Todos los días cruza la ciudad caminando de un extremo al otro para llegar a su trabajo, ya que ni siquiera cuenta con una bicicleta para movilizarse y debe hacerlo a pie.

Kempo- Florencia (6).JPG Florencia junto a la bandera de Centenario que le regalaron en su escuela. Maria Isabel sanchez

En el futuro, a Florencia le gustaría estudiar Kinesiología para continuar ligada al deporte desde otro lugar. Sin embargo, este año, entre los entrenamientos intensivos para competir en el mundial y su trabajo, no pudo dedicarle el tiempo que la carrera requiere.

Su objetivo es comenzar el año que viene, pero al tratarse de una universidad privada, deberá trabajar horas extra para poder costear sus estudios. A pesar de su corta edad, demuestra que con esfuerzo, disciplina y apoyo, nada es imposible.