Nadia Márquez: "El Estado no puede ser un aguantadero de los dirigentes políticos"

Nadia Márquez no sale de su asombro, aunque algo se esperaba de la contundente elección de Javier Milei en Neuquén. El clima de exitismo por el 39% de los votos obtenidos en el territorio neuquino, tanto en la ciudad como en todos los pueblos, la posicionó en un lugar expectante, para conseguir una banca de diputado nacional en Neuquén. Con el 39% de los votos, quedó arriba de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. La concejal y pastora de la iglesia Jesús es Rey dijo que el voto bronca existe, pero que hubo una generación de políticos que surgieron de ese mecanismo . “Yo me defino como una mujer que ingresó a la política por el voto bronca”, dijo. Habló con LMNeuquén de cómo llegó también a ser parte del espacio del gobernador electo, Rolando Figueroa.

—¿Por qué cuatro de cada diez neuquinos se volcaron a Javier Milei? En la elección se pensaba en un momento que estaban tirando los votos, pero iban dentro de la urna.

Tuvimos mucho apoyo de distintos sectores tanto etarios de trabajadores, de espacios religiosos de gente en los barrios que está cansada de vivir de las migajas de un estado que cree que puede decidir qué te da, cuánto te da, cómo te lo da y que quiere trabajar y quiere que la Argentina salga adelante. Recibimos mensajes que nos decían, Nadia, no queremos que nos regalen nada. Queremos tener un trabajo digno porque con la polenta no alcanza. Ahora encima es solo polenta, ni siquiera queso. La gente creo que está muy cansada. Y nosotros tuvimos tres localidades como Centenario, El Chañar y Rincón de los Sauces donde tuvimos en casi todas las escuelas robo de boletas. Nos saltaba la luz roja en esas tres localidades con lo cual no nos pareció como algo casual. Pero también veíamos que la gente votaba mucho, un voto muy comprometido con las ideas liberales y eso es lo que creo que eligieron los neuquinos.

SFP Nadia Marquez Libertad avanza (3).JPG Nadia Márquez es pastora de la iglesia Jesús es Rey y desde 2018 incursiona en la política de la mano de Rolando Figueroa. Es concejal y tras ganar las PASO se perfila con chances para ser diputada nacional. Sebastian Fariña Petersen

—¿Creés que es un voto comprometido con las ideas liberales o el abstencionismo que no hubo se fue con Milei o lo que se llama el voto bronca?

Depende de lo que cada uno de ustedes defina el voto bronca. Yo me defino como una mujer que ingresó a la política por el voto bronca. Con todo lo que hacíamos. A alguno le puede gustar más y menos, pero sin duda alguna hacemos mucho desde los espacios religiosos educativos. En un momento nos sumariaron en el colegio por un tema de educación sexual que no terminó, obviamente en ninguna en ningún tipo de sanción, pero a mí me dio bronca en ese momento. Fue en 2018, cuando me invitó Rolando Figueroa a participar de lo que conocemos como Neuquinizate. En ese momento de una interna que él encabezaba.

—¿Y por qué te invitó a participar? ¿Porque justamente representás otro espacio? ¿Quería sumar gente del sector religioso, Provida, ¿esa era la idea?

No, no, sabés que nunca. Nunca le pregunté. En ese momento yo venía de afuera de la política y decidí participar porque dije, cómo puede ser que nosotros que trabajamos, ¿qué hacemos por Neuquén? Que nos estén sancionando, acusando o investigando, la impotencia del trabajador que se esfuerza, que sale a trabajar y que después te cortan la calle y quedás ahí mirando. Yo no desmerezco el voto bronca. No es un voto muy consciente, es decir voy a ir a participar para cambiar las cosas. En ese sentido, por supuesto que tenemos voto bronca. Cuando escuché a Javier Milei explicar las ideas del liberalismo me di cuenta que en realidad fui liberal. Hizo mucha tarea de docencia con algunos conceptos que quizá estaban mistificados en la política, en la Argentina, en los países latinoamericanos también. La gente se dio cuenta de que la propuesta del socialismo, del populismo, fracasó. No sirve y se quiere ir al liberalismo.

—Milei habla de casta. ¿Quién es la casta en Neuquén?

Yo no le pongo nombre a la casta porque la gente lo tiene que deducir sola. Creo que no tiene que ver solamente con el tiempo en el que uno está en la función pública, sino con cuánto ha aportado a la a la sociedad. Tiene que ver con el ingreso de los familiares, que yo puedo entender que ingresen algunos que idóneos, pero justo tu familia y no otra persona para la función pública. Con tal de tener la seguridad de estar en un cargo y tener la comodidad.

—Rolando Figueroa habló un poco también del estado neuquino, del déficit y también de las personas que son estatales que están en la casa y cobrando. ¿No te crees que también un poco es así en Neuquén? Que es una familia de apellidos en todos los partidos políticos.

Sí, el populismo existe de derecha y de izquierda y de cualquiera de las formas hay que expulsarlo. Nosotros necesitamos economías sanas, el estado es la única empresa entre comillas, pero no es una empresa y tiene tantos empleados, está fuera de control. Funcionarios que permiten, gente que quiere trabajar y no se le da un puesto, eso lo tenemos que transformar y nosotros con todo el Frente Neuquinizate a hacerle frente a todo eso. Todos los que quieren trabajar, bienvenidos. Los que no que vayan a buscar otro lugar porque el Estado no puede ser un aguantadero de los dirigentes políticos de los distintos espacios.

—Igual como que no te imagino trabajando en conjunto con otros actores que tiene Figueroa como parte del PJ, la agrupación Marcelo Zuñiga, ideas más del campo popular.

Hay que definir qué es qué es el campo popular. Hay que definirlo porque tenemos algunas cuestiones. Son como palabras así en el aire que después para uno significa una cosa y para significa otra. Entonces vos me decís, el campo popular, ¿Qué significa atender a los sectores vulnerables? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo soy cristiana y para mí una de las bases principales es la ayuda al prójimo. Ahora, los campos populares o la ayuda al prójimo, no es fomentar el clientelismo político. Entonces, si fomentar el clientelismo político para en los lugares y mantener el voto cautivo. Si esos son los sectores populares, bueno, ahí no. Ahí no nos acompañamos. Yo tengo muy buena relación con muchos y seguramente algunos compartirán cosas de mí y otros no tanto. Pero yo cuento, por ejemplo, que cuando confirmamos mi candidatura, los peronistas del espacio y demás, tenemos muy buena relación. Para trabajar juntos no hace falta tener las mismas ideas. Hace falta tener el mismo respeto.

SFP Nadia Marquez Libertad avanza (6).JPG Nadia Márquez dijo que nació "soy una mujer que nació del voto bronca". Es activista Provida y sostuvo que tiene proyectos que quiere llevar adelante en el Congreso Nacional. Sebastian Fariña Petersen

—¿Cómo sigue después de las PASO? Ahora se viene otra que es la elección general donde vas a tener que también revalidar quizás este resultado donde todavía no está nada definido.

Vamos a seguir, como dijimos ayer, trabajando. Y después de eso, trabajando. Llevando las ideas mucha docencia de qué significa las ideas de la libertad, qué significa el liberalismo, por qué respetamos la vida, por qué respetamos la propiedad, explicando por qué detrás de cada deseo no existe un derecho, no todos los deseos de los seres humanos son derechos porque detrás de cada esos de los derechos tiene que haber un estado que pueda proveer y para que el Estado pueda proveer, los ciudadanos tenemos que solventar y no se puede trabajar 20 o 30 por ciento de la población sosteniendo al resto. A los que no trabajan por distintas etapas etarias y a los que no trabajan porque viven del estado en distintas formas. Tenemos mucha tarea para adelante y yo creo que vamos en octubre a fortalecer este espacio.