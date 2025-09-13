Neuquén La Mañana Rolando Figueroa Rolando Figueroa insistió con tener legisladores "que defiendan la neuquinidad"

El gobernador se refirió a las legislativas de octubre y destacó el perfil de los candidatos de La Neuquinidad para el Congreso Nacional.







El gobernador Rolando Figueroa destacó, este viernes, los perfiles de los candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales por La Neuquinidad; y subrayó: “Le decimos a la sociedad neuquina que nosotros, como modelo neuquino, necesitamos legisladores que defiendan la neuquinidad”. “Ojalá que la ciudadanía neuquina tome dimensión de la importancia que tiene este 26 de octubre. Y después, por supuesto, esperar el nuevo Congreso y ya ir con muchas propuestas”, agregó.

Los candidatos a senadores por La Neuquinidad son Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, mientras que quienes encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales son Karina Maureira y Joaquín Perrén.

“Primero ya hemos trabajado en la Ley de Ficha Limpia. La ficha limpia más exigente del país es la que está presente en la provincia de Neuquén. La queremos llevar también a la Nación”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “También estamos trabajando para modificar el reparto de recursos”. Se refirió a la Ley de Coparticipación, y durante una rueda de prensa en medio de las actividades por el aniversario de Neuquén, explicó: “Ustedes imagínense que cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales le devuelven 51”.