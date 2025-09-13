Rolando Figueroa insistió con tener legisladores "que defiendan la neuquinidad"
El gobernador se refirió a las legislativas de octubre y destacó el perfil de los candidatos de La Neuquinidad para el Congreso Nacional.
El gobernador Rolando Figueroa destacó, este viernes, los perfiles de los candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales por La Neuquinidad; y subrayó: “Le decimos a la sociedad neuquina que nosotros, como modelo neuquino, necesitamos legisladores que defiendan la neuquinidad”. “Ojalá que la ciudadanía neuquina tome dimensión de la importancia que tiene este 26 de octubre. Y después, por supuesto, esperar el nuevo Congreso y ya ir con muchas propuestas”, agregó.
Los candidatos a senadores por La Neuquinidad son Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, mientras que quienes encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales son Karina Maureira y Joaquín Perrén.
“Primero ya hemos trabajado en la Ley de Ficha Limpia. La ficha limpia más exigente del país es la que está presente en la provincia de Neuquén. La queremos llevar también a la Nación”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “También estamos trabajando para modificar el reparto de recursos”. Se refirió a la Ley de Coparticipación, y durante una rueda de prensa en medio de las actividades por el aniversario de Neuquén, explicó: “Ustedes imagínense que cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales le devuelven 51”.
“En algunas provincias del norte cada 100 pesos que pagan de impuestos nacionales le vuelven 700. Entonces, nosotros, los neuquinos ¿Por qué tenemos que estar realizando transferencia hacia otros lugares del país si en realidad la gente elige vivir en Neuquén”, sostuvo y señaló que “necesitamos recursos para seguir transformando Neuquén”.
“Así que creo que viene un gran debate en la Argentina, no cualquier debate, y estamos muy esperanzados en que la ciudadanía nos acompañe”, concluyó.
Te puede interesar...
Leé más
Cuáles fueron los deseos de Gaido y Figueroa al soplar las velitas por el cumple de la ciudad
Gaido: "Llegó la feria del libro más importante del país, y nadie se la tiene que perder"
Gaido celebró los 121 años de Neuquén con el segundo edificio del Polo Tecnológico y nuevos anuncios
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario