Se seca la Patagonia Norte: el preocupante informe del INTA

La Patagonia Norte se encuentra atravesando uno de los momentos hídricos más preocupantes de su historia . Esto se debe a que en promedio las precipitaciones en altas cumbres han disminuido entre un 30% y 40% en los últimos años, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ).

El técnico del INTA Bariloche y uno de los autores del informe "El recurso hídrico para el próximo verano y otoño: cambio en las precipitaciones y temperaturas en las provincias de Río Negro y Neuquén" , Leonardo Claps explicó que es un momento crítico para toda la situación hídrica, por las pocas precipitaciones que ocurrieron este invierno. El análisis indica que no ha habido acumulación de nieve en las altas cumbres, sumado a que ya hay unos 15 años de un régimen pluviométrico por debajo de la media de la cuenca.

"Esto hace que todas las cuencas, hace ya muchos años, vengan con un déficit hídrico . Eso, sumado a la sequía extraordinaria de este invierno, que causó que en las altas cumbres no se acumule agua, provoca que la situación sea muy crítica", explicó Claps, en declaraciones radiales.

Según explicó, esto se debe al cambio climático: "Este cambio climático ha hecho que la normalidad deje de ser normal, con lo cual estamos analizando si las isoyetas y lo que era el régimen normal de lluvias y nieve en la región se ha transformado. Esto se debe a que en los últimos 14, 15 años las precipitaciones han disminuido considerablemente y lo tenemos comprobado, porque hemos analizado las cuencas".

Ante esto, informó que sus análisis se basan en la información brindada por la AIC, tanto Para Río Negro como para Neuquén, dado que este organismo analiza las dos cuencas, Limay y Neuquén, que forman parte del sistema de energía eléctrica del país, más lo que nosotros medimos a campo. "Todo eso demuestra que tenemos no menos de un 30%, un 40% menos de agua de lo considerado normal en la cuenca. Ha nevado y ha caído menos lluvia este año, hasta un 30% menos de la que tendría que haber caído dentro de un año normal", sostuvo.

Cuál es el origen de la sequía

"El cambio climático es la razón de las condiciones actuales en la región. Se trata de un evento global que está ligado a la contaminación a la generación de base de gases efecto invernadero, causadas por las distintas actividades económicas producidas extractivas y de consumo, porque nosotros hoy nosotros prendemos una hornalla y estamos generando gases de efecto invernadero, más todo lo que es la circulación, transporte, así como también un montón de actividades que generan gases de efecto invernadero", explicó Claps.

Debido a esta situación, detalló que "hay distintos tipos de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, con lo cual desde hace décadas muchos científicos vienen diciendo y analizando protocolos a nivel global, pero que estos nunca se terminan de cumplir, lo que genera que el clima a nivel global vaya cambiando". "Los lugares que eran más húmedos se van transformando más secos y empiezan a haber precipitaciones incluso torrenciales que antes no había, por ejemplo, acá en Patagonia, que es un clima árido en general, salvo en el invierno", dijo.

Además, informó que se han observado lluvias en las que cae agua en forma torrencial y eso qué implica, al caer tanta cantidad en tan poco tiempo todo eso se evapora, se va o se transforma en una inundación rápida y no penetra dentro de la napa superficial, "con lo cual la acumulación bajo tierra, que es lo importante, no se va produciendo porque hay una mayor concentración de lluvia en muy poco tiempo y en momentos que antes no eran frecuentes". "La naturaleza no nos está dando el agua que necesitamos, no es una cuestión de producción. Si en las altas cumbres no cae nieve, no cae agua, obviamente no va a haber agua abajo", observó.