Trabajadores de Vialidad Nacional llevaron el reclamo a la Ruta 22 en Senillosa

"Lo que queremos lograr es que nuestros compañeros no se queden sin trabajo y si logramos la no disolución de vialidad, mucho mejor", dijo y agregó que las tareas que desarrollan los trabajadores en la provincia son necesarias y visibles para la sociedad.

Señaló que, de acuerdo al decreto presidencial, quieren crear una comisión de control de transporte donde los agruparían con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT. "No tenemos nada que ver, no estoy hablando de capacidad ni de personal, sino que no tiene nada que ver con la función Vialidad. No son afines las funciones que cumplimos cada uno.

Qué función cumple el personal de Vialidad

Cuevas detalló que realizan "desde la parte técnica la licitación, ejecución a través de empresas, y control, supervisión de las obras, de lo que es obra nueva. La parte operativa vendría a ser nosotros que hacemos el mantenimiento. Es donde más personal tenemos destinado, que es la que trabaja sobre la calzada o sobre la banquina con reposición de carteles, limpieza de alcantarillas y el corte de pasto, entre otras".

De la volanteada en la báscula participaron trabajadores, organizaciones y sindicatos como el de ATE Senillosa. Su secretario General, Jonatan Valenzuela destacó la "buena recepción de la gente" cuando el personal de Vialidad se acercaba a explicarles qué labor hacían dentro del ente.

"Hicimos una movida grande en el Guerrico con la gente de INTA donde ellos tienen la chacra experimental. También estaba el INTI, algunos otros sindicatos y organizaciones sociales", sostuvo e indicó que el apoyo de la gente es porque en la la zona patagónica su tarea es más visible por el tipo de terreno. "No es lo mismo cortar pasto en Entre Río que hacer banquina, tapar pozos acá en la zona por el tema del hielo, la nieve y la lluvia", ejemplificó.

“La verdad es que hemos tenido muy buena recepción, tanto en Guerrico como en la báscula de Senillosa. Alguno que otro que gritó algo, pero con total desconocimiento de la función que cumplimos porque nos tratado, tal cual lo dijo Adorni de delincuentes, de una cueva de ladrones, de corrupción, de ñoquis y no es así. Habremos tenido dirigentes, administradores o fejes de distritos, pero el trabajador, no es el que gestiona, no es el que maneja el crédito, no es el que maneja el financiamiento, sino únicamente se deja trabajar. Y no estamos en dentro de esa bolsa que nos quisieron meter a nosotros", aclaró el referente del gremio de Vialidad en Neuquén.

Cómo quedó el decreto para la disolución de Vialidad

Tras la orden de la justicia de suspender la disolución de Vialidad Nacional, al menos por seis meses, el gremio comenzó un plan de lucha para que el Gobierno de Javier Milei desista de la idea de eliminarlo, como fue su intención al publicar el decreto 461/25 a principios de mes.

Fue la jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín la que hizo lugar a la medida cautelar slicitada por el sindicato SEViNA (Sindicato de Empleados Viales Nacionales y Afines). Suspendió “todo acto administrativo que derive del decreto que resuelve la disolución” del organismo. Esto implica que durante ese período no podrán ejecutarse acciones vinculadas al cierre de Vialidad Nacional ni a la redistribución de sus funciones.

El vocero Manuel Adorni ya adelantó que apelará la suspensión judicial que representa un revés para el Gobierno, que había anunciado el cierre de Vialidad como parte de su política de reducción del Estado y reorganización administrativa.