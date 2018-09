El día de Borré

Todo indicaría que Gallardo se decidió en el último entrenamiento de ayer por la tarde. El Muñeco dio algunos indicios que ubican a Rafael Santos Borré entre los once y a Juan Fernando Quintero entre los suplentes, aunque no hay confirmación oficial.

La idea del técnico millonario es no guardarse nada para el partido ante Independiente y tampoco para el choque del domingo ante Boca. Si bien la formación para el Superclásico depende de cómo terminen los que jueguen mañana, todo indica que las formaciones no variarán demasiado entre sí. Pero River va paso a paso y, ante el Rojo, Gallardo contará con el once ideal.

Ayer fue una jornada particular para el mundo riverplatense, porque se dio a conocer una denuncia por violencia de género de la ex pareja de Borré. El club aún no se expresó al respecto.

4 son los equipos argentinos en los cuartos de final de Libertadores.

El Puma se impone

En Independiente, Holan también juega a las escondidas y no confirmó el once. Todo parecía indicar que Emmanuel Gigliotti iba a ocupar un lugar en el banco de suplentes, pero el buen rendimiento ante Colón el último sábado, con dos goles incluidos, hizo que el DT lo tenga en consideración para el arranque de la serie.

El Puma ingresaría en la delantera por Silvio Romero o Martín Benítez.

La casa no está en orden: un jugador de River fue denunciado por violencia.

Vuelve el 9

Boca necesita sacar una buena diferencia si es que quiere definir la serie en Belo Horizonte y estar en semifinales, sabiendo que los goles de visitante pueden llegar a valer doble. Para esta ocasión, y teniendo cerca en el horizonte el Superclásico ante River, Guillermo Barros Schelotto hará un movimiento de nombres, el que quedará afuera será el colombiano Edwin Cardona, además de Carlos Tevez.

Si bien el Mellizo tiene preferencia por Darío Benedetto, no podrá contar con Ramón Wanchope Abila, quien debe aún un partido de suspensión, de acuerdo a los registros de Conmebol.

En tanto, Cruzeiro, el equipo conducido por Mano Menezes, que tiene como uno de los referentes de ataque al argentino Hernán Barcos. Sin embargo, lo que lamenta el conjunto mineiro es que no podrá contar con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien padece una lesión.

Chiqui Tapia recibirá el viernes a Utedyc

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a las autoridades de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) para el próximo viernes, con el objetivo de responder al pedido de ajustar las paritarias y evitar el freno al servicio, que impediría la apertura de los estadios el fin de semana, incluido el Superclásico entre Boca y River.

La intención del presidente Claudio “Chiqui” Tapia es recibirlos luego de la reunión del Comité Ejecutivo prevista para mañana, en la que expondrán el tema y acordarán el porcentaje de aumento con el resto de los dirigentes de los clubes.