Online, casi 4 mil adultos terminarán la secundaria

Ana Laura Calducci

calduccia@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Más de 3700 neuquinos de toda la provincia están cursando el secundario por internet con el programa Adultos 2000, de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene de intermediario local al municipio capitalino. Los alumnos estudian en sus casas a su propio ritmo, sin plazos para rendir las materias, y reciben el título de Bachiller del Ministerio de Educación porteño.

Adultos 2000, también llamado “Terminá la secundaria”, es un plan de estudios a distancia de 26 materias, reconocido por el dictamen 1581/12 del Consejo Federal de Educación. Se pueden cursar hasta tres asignaturas por trimestre, lo que permite obtener el título en dos años y medio. Hoy tiene 600 alumnos de Neuquén capital y 3100 del resto de la provincia.

El programa es gratuito y se implementa en Neuquén sin intervención del Consejo Provincial de Educación, gracias a un acuerdo que firmó en abril de 2015 el Municipio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los únicos requisitos son tener más de 18 años y la primaria completa. Los materiales de estudio y las consultas a los profesores están disponibles en un aula virtual. Si alguien tiene asignaturas aprobadas en el secundario común, tiene que mandar su certificado analítico a la Capital Federal para que le reconozcan equivalencias.

Los que no tienen computadora en casa pueden ir al centro integral San Lorenzo, en Matheu y Las Gaviotas, donde disponen de internet y tutores contratados por la Municipalidad. Cada tres meses, se toman las mesas de examen en la Universidad Siglo 21 y las evaluaciones se envían a Buenos Aires para acreditar la materia.

Los del interior deben rendir en universidades cercanas a su localidad, adheridas al programa. Como no hay límite de tiempo para recibirse, cada uno cursa según sus posibilidades y se presenta al examen cuando está preparado.

Aunque las inscripciones se toman en cualquier momento del año, la comuna hizo un llamado público el miércoles pasado. Sólo el primer día ingresaron 80 estudiantes nuevos.

Esta alternativa de secundaria sin aulas ni calendarios viene ganando terreno en todo el país y Neuquén no es la excepción. Hoy, las escuelas provinciales de Nivel Medio de adultos tienen unos 14 mil estudiantes. Eso implica que hay un alumno en este programa virtual por cada cuatro que van de lunes a viernes a la nocturna.

Los estudiantes virtuales neuquinos son mayormente jóvenes, de 25 a 40 años, que abandonaron la secundaria para trabajar o formar una familia. Aún no se sabe cuántos se recibieron. Por estos días, en el Municipio esperan que les manden estadísticas desde Buenos Aires.

Se puede anotar sólo con un clic

Las inscripciones a Adultos 2000 se hacen por internet, en el sitio terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar. Hay un mismo formulario para todo el país. Después, a cada aspirante le llega la confirmación por mail, con las indicaciones de la documentación necesaria y el mecanismo para cursar. También se pueden hacer consultas al Municipio de Neuquén, al correo tutoria.muninqn@gmail.com.

A los 50 años, Mario se siente motivado a estudiar

Creció sin papá ni mamá en el interior de la provincia, con la comida escasa y la escuela como un sueño inalcanzable. Hoy Mario Ortega tiene 50 años y sigue buscando terminar el secundario, sin bajar los brazos pese a las dificultades. Cursó un tiempo en la nocturna, tuvo un paso fugaz por el plan Fines y días atrás se anotó en el programa Adultos 2000. Entusiasmado, confió que espera que la tercera sea la vencida. Es trabajador de la salud y le exigen el título para conservar su empleo. Pero, paradójicamente, esa obligación laboral hace difícil que pueda cursar en un aula. Contó que por eso lo atrajo la alternativa de estudiar por internet. “Manejo poco de eso, Facebook más que nada, pero creo que puede ser bueno”, comentó.

Dijo que no quiere facilidades; al contrario, espera encontrar la “enseñanza de calidad y con docencia” que no tuvo al alcance de chico, la igualdad de oportunidades que todavía no llegó. Explicó que su interés va más allá del título de bachiller, que no busca sólo llenar el currículum y su desafío personal es alcanzar pese a todo “un buen nivel educativo”.

Emanuel Riba. Subsecretario de Empleo

1. ¿Cómo arrancó el programa en Neuquén?

Viene desde Buenos Aires y lo que hizo el Municipio es poner a los tutores y centros integrales para quienes no tienen internet.

2. ¿Es más fácil cursar online?

No es ni más fácil ni más difícil que una nocturna, porque el título es de bachiller y la exigencia es la misma, con la misma currícula.

3. ¿A qué adjudican tantos inscriptos?

Se debe a que tenemos el 60% de deserción escolar, o sea que 6 de cada 10 no termina. Con las últimas estadísticas que hicimos, vemos que los jóvenes ni siquiera empiezan el secundario.