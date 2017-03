Ordenaron que se investigue la muerte de Luzmila

La nena de 4 años murió por un cuadro de neumonía agudo que no fue advertido por personal del hospital de Aluminé. Su mamá denunció mala praxis.

En el hospital no registraron los ingresos por guardia de la nena.

Aluminé

Un Tribunal de Impugnación resolvió por unanimidad que la denuncia contra dos médicas de Aluminé por la muerte de una nena de 4 años sea investigada nuevamente por la fiscalía. La decisión se tomó luego de que los abogados querellantes, representantes de la familia de la nena, impugnaran el fallo del juez Gustavo Ravizzoli, que entendió que no había pruebas para acusar por mala praxis a las profesionales que atendieron en la guardia del hospital a Luzmila en agosto de 2016 y no advirtieron el cuadro de neumonía agudo por el que terminó falleciendo la nena.

El caso salió a la luz luego de ser publicado por LM Neuquén en noviembre de 2016. La mamá de la nena, Cecilia Figueroa, contó a este medio que llevó a su hija a la guardia y que no le hicieron ningún estudio, a pesar de que no comía, tenía fiebre, vomitaba flema, no respiraba bien y tenía dolor de espalda y pecho.

“El Tribunal de Impugnación tuvo en cuenta la falta de historia clínica de las tres veces que la niña fue atendida en el hospital, por lo que dispuso que el expediente vuelva a fiscalía. Argumentaron que ellos no son los que deben cerrar la causa”, explicó Juan Martín López, abogado de la familia.

Desenlace trágico

La tarde del martes 16 de agosto de 2016, la pequeña levantó fiebre y tenía tos. Sus padres acudieron al hospital. Luego, en los días siguientes, en vez de mejorar, el cuadro empeoró. El viernes a la mañana la niña falleció.